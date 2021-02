Végan VS méditerranéen : quel est le meilleur régime pour perdre du poids ?

Le régime méditerranéen, qui a conquis le monde par sa saveur comme par ses bénéfices sur la santé, pourrait se voir détrôner par le régime végan. Ce dernier serait plus efficace non seulement pour perdre du poids, mais aussi pour contrôler son cholestérol, selon une nouvelle étude.

Exit huile d’olive, herbes aromatiques, et autres farcis… Le régime méditerranéen est en passe de se voir voler la vedette par le régime végan. S’ils ne sont pas si éloignés l’un de l’autre, le second serait bien meilleur en matière de perte de poids, de contrôle du cholestérol, et de sensibilité à l’insuline. C’est ce que révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs du Physicians Committee for Responsible Medicine.

Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques ont sélectionné des participants en surpoids n’ayant aucun antécédent de diabète et les ont assignés au hasard à un régime végan ou à un régime méditerranéen. La moitié des volontaires a commencé un régime végétalien faible en gras, bien évidemment sans produit d’origine animale, avec un accent porté sur les fruits, les légumes, les céréales complètes, et les légumineuses. Le second groupe a été soumis à un régime méditerranéen basé sur les fruits, les légumes, les légumineuses, le poisson, les produits laitiers faibles en gras, et l’huile d’olive extra-vierge – avec peu ou pas de viande rouge et de graisses saturées.

Les participants n’ont pas été limités en calories, et n’ont pas modifié leur comportement en matière d’activité physique ou de médication, sauf indication contraire de leur médecin traitant. Ils ont suivi chacun des régimes pendant seize semaines, puis sont revenus à leur régime alimentaire habituel pour une période de sevrage de quatre semaines, avant de passer dans le groupe opposé pour profiter de l’autre régime pendant seize semaines supplémentaires.

Le régime végan, vainqueur par KO

Publiés dans le Journal of the American College of Nutrition, les résultats semblent sans appel et largement favorables au régime végan. Les chercheurs révèlent dans un premier temps que, dans les seize semaines, les participants ont perdu 6 kg en moyenne avec le régime végan, tandis qu’aucun changement significatif n’a été observé avec le régime méditerranéen. Ils ont également perdu 3,4 kg de masse graisseuse de plus avec le régime végan, et ont observé une plus importante perte de leur graisse viscérale.

Le régime végétalien a également engendré une réduction des taux de cholestérol, alors qu’il n’y a eu aucun changement significatif avec le régime méditerranéen. En revanche, si la pression artérielle a diminué avec les deux régimes, la baisse était plus importante avec le régime méditerranéen.

« Des études antérieures ont suggéré que les régimes méditerranéens et végétaliens améliorent le poids corporel et les facteurs de risque cardiométaboliques, mais jusqu’à présent, leur efficacité relative n’avait pas été comparée dans un essai randomisé. Nous avons décidé de tester les régimes face à face et avons constaté qu’un régime végétalien est plus efficace pour améliorer les marqueurs de santé et stimuler la perte de poids », commente Hana Kahleova, principale auteure de l’étude.

Les chercheurs argumentent les résultats en précisant que le régime végan est a fortiori associé à une réduction de l’apport calorique, une hausse de l’apport en fibres, et une baisse de la consommation en graisses et en graisses saturées; d’où ces conclusions.

« Alors que beaucoup de gens pensent que le régime méditerranéen est l’un des meilleurs moyens de perdre du poids, il s’est effondré lorsque nous l’avons mis à l’épreuve. Dans un essai contrôlé randomisé, le régime méditerranéen n’a entraîné aucune perte de poids. Le problème semble être l’inclusion de poissons gras, de produits laitiers et d’huiles. En revanche, un régime végétalien faible en gras a entraîné une perte de poids significative et constante », affirment les auteurs.