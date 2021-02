Marc Van Ranst fait le point sur la vaccination et les festivals

Ce mercredi, le virologue Marc Van Ranst a fait le point dans la presse néerlandophone sur deux sujets qui font l’actualité ces derniers jours: la vaccination et les festivals.

Selon les derniers chiffres disponibles, 336.331 Belges, soit un peu plus de 2,90% de la population, ont reçu une première dose du vaccin contre le coronavirus. Et à la date du 7 février, un total de 590.055 vaccins contre le coronavirus avait été délivré dans les hôpitaux belges, soit 125.340 de plus que la semaine précédente, selon la dernière mise à jour de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

Vacciner nuit et jour

Malgré cela, nous ne sommes pas encore lancés dans la campagne de vaccination à grande échelle. Selon Marc Van Ranst, cette dernière devrait débuter en juin et permettra de vacciner 24 heures sur 24! « Si les sociétés pharmaceutiques respectent les accords, nous aurons un surplus de vaccins en juin. A ce moment-là, on pourra alors vacciner jour et nuit », explique-t-il dans les colonnes de Knack.

Avant de poursuivre. « Cette vaccination massive aura lieu dans un contexte différent. Qui peut se faire vacciner et à quel moment n’aura plus d’importance. Nous n’aurons donc pas à avoir des discussions compliquées et conflictuelles comme celles que nous avons actuellement sur les professions essentielles et moins essentielles », a-t-il détaillé.

Quid des festivals ?

Le virologue a également fait le point pour Het Laatste Nieuws sur la saison des festivals, qui devrait justement chevaucher la vaccination de la majorité de la population belge. Et selon lui, ce n’est pas encore cette année que nous retrouverons les festivals tels que nous les connaissions auparavant.

« Ce sont les politiciens qui décideront mais à l’heure actuelle, cette question est vraiment irréaliste. Passer de rien à tout en un coup, c’est impossible. Surtout que peu de gens savent déjà quand ils seront vaccinés. Parler des festivals comme avant, c’est mettre la charrue avant les bœufs. A l’étranger, cette question n’est d’ailleurs également pas abordée », affirme Marc Van Ranst.