En larmes, Loana revient sur les violences conjugales dont elle a été la victime

Ce mardi 9 février, Loana était invitée sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». L’occasion pour elle de témoigner des violences conjugales dont elle a été victime.

En septembre 2020, Loana publiait sur Instagram un témoignage dans lequel elle expliquait avoir été à nouveau battue par son ex-compagnon Fred Cauvin, clichés à l’appui. Des accusations démenties par ce dernier qui affirmait qu’elle se faisait ces coups toute seule lorsqu’elle était sous influence.

Ce 9 février, l’ex-candidate de « Loft Story » a livré un nouveau témoignage glaçant sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». « Il m’a fait trente hématomes en quatre heures », explique-elle, juste après que Cyril Hanouna lui a remontré les photos qu’elle avait publiées en septembre. « C’était sous prétexte que je lui avais mis un coupe-ongles rouillé dans sa trousse de toilette ».

Elle précise ensuite que ce sont bien « des hématomes et pas du maquillage », contrairement à ce que Fred Cauvin a tout un temps affirmé. « C’était l’année dernière, plus de trente hématomes. Et ce que vous voyez, ce n’est qu’une partie, mon corps en était recouvert. Il m’a frappé durant quatre heures en me traitant de connasse ».

Aujourd’hui, Loana a décidé de porter plainte. Elle n’a également plus aucun contact avec son ex.