Loana rouée de coups par son ex-compagnon? Fred Cauvin livre sa version des faits

Ce jeudi, Loana publiait sur son compte Instagram un témoignage dans lequel elle expliquait avoir été à nouveau battue par son ex-compagnon Fred Cauvin, clichés à l’appui. Au lendemain de cette publication, celui-ci s’est défendu en affirmant qu’elle se faisait ces coups toute seule lorsqu’elle était sous influence…

En février dernier, Loana vivait mal le battage médiatique dont elle avait été victime, accusée de toute part de consommer de la drogue. Elle révèle ce jeudi sur Instagram qu’à l’époque, elle avait subi une perquisition et que la police n’avait constaté qu’une seule chose: les hématomes qui lui recouvraient les bras.

Dans sa publication, elle raconte que la patrouille lui avait alors conseillé de porter plainte contre son ex, Fred Cauvin, ce qu’elle avait fait. Son ex violent aurait été à quelques mois de prison avec sursis et aurait reçu une mesure d’éloignement jusqu’à la fin du mois de juin. Mais l’ex-candidate du « Loft Story » serait retombée dans ses bras en août dernier. A quelques jours de son anniversaire, le 30 août, il l’aurait à nouveau rouée de coups, car il ne souhaitait pas qu’elle fasse la fête. Sur les photos postées par la star de 43 ans, on voit effectivement son corps recouvert de bleus, de la tête aux pieds.

« Vous allez savoir pourquoi j’ai une mauvaise voix sur la vidéo que j’ai publiée quelques jours après mon anniversaire, parce que j’étais aphone à force d’avoir hurlé ‘Arrête de me frapper’ pendant quatre heures. Il m’a frappée et hurlé dessus sans s’arrêter. Un enfer que je n’avais jamais vécu, d’une telle violence que j’aurais préféré mourir. Je me cachais dans toutes les pièces, dans les coins en priant qu’il s’arrête, je lui disais même ‘oui’ lorsqu’il me disait que j’étais une connasse pour qu’il soit content », expliquait sur son profil Loana.

Fred Cauvin livre sa version des faits

Fred Cauvin a raconté à Star Mag qu’il avait porté plainte contre Loana pour diffamation et qu’il ne voulait « plus entendre parler d’elle ». Selon lui, elle aurait des problèmes de drogue et qu’elle s’infligeait elle-même ces blessures. « Elle se cogne la tête contre les murs, elle tombe par terre quand elle a trop bu ou qu’elle prend trop de médicaments ou qu’elle prend de la drogue, elle se taille les veines », a-t-il expliqué.

Il aurait même envoyé des clichés exclusifs au magazine, la montrant retrouver ses vieux démons. Loana affirme qu’elle est sobre depuis des années, ce que conteste son ex.