Rien ne vaut un petit séjour à l’hôtel !

Vu que, depuis plusieurs mois, notre home sweet home est devenu par la force des choses notre lieu de travail, notre salle de réunion (online), notre salle de cours et notre salle de fitness, faire une petite pause ne pourra que nous faire du bien! Glisser sans le moindre souci les pieds sous la table, se faire dorloter et se réveiller dans un autre environnement…, vous en rêvez? Plusieurs hôtels dans notre pays proposent des séjours avec dîner en chambre et présentent, chacun à leur manière, une expérience de restauration ultime dans un environnement sûr. Profitez-en!

YUST – Anvers

YUST est connu pour son délicieux restaurant proposant toujours un menu végan. Même pendant cette crise du coronavirus, sa cuisine reste ouverte afin de proposer aux Anversois un savoureux menu à emporter. Ce menu, vous pouvez aussi le commander dans votre chambre lorsque vous réservez un staycation à l’hôtel. Les options changent régulièrement, mais que ce soit les burgers YUST, ou un excellent sharing menu, tous les plats sans exception sont à se lécher les babines. Ou, comme ils disent chez YUST, «love at first bite».

→Coveliersstraat 6, 2600 Anvers

Velotel – Bruges

Situé dans la ceinture verte de Bruges, le Velotel est the place to be pour les amateurs de randonnées cyclistes et pédestres qui aiment s’immerger en pleine nature. Mais, comme il est aussi niché à deux pas du centre historique de la ville romantique, l’hôtel est également le lieu de séjour parfait pour ceux qui préfèrent faire un city-trip dans leur propre pays. Les exploitants du Velotel ont transformé plusieurs chambres en restaurants privés pour leurs clients. Vous pouvez donc en toute tranquillité et en toute sécurité y prendre de délicieux repas pendant votre séjour.

→Handboogstraat 1B, 8000 Bruges

Castel de Pont-à-Lesse – Dinant

Si vous préférez le calme et la nature pendant votre staycation, le Castel de Pont-à-Lesse est l’établissement qu’il vous faut. Cet hôtel installé à Dinant est magnifiquement situé dans un endroit qui invite à de longues promenades à pied ou de belles randonnées à vélo. Le petit-déjeuner, le lunch et le dîner sont disponibles en take-away à déguster dans votre chambre. Même si vous n’allez pas vouloir rester beaucoup à l’intérieur dans ce bel environnement!

→Rue de Pont-à-Lesse 36 5500 Dinant

YUP – Hasselt

YUP à Hasselt a prévu une riche formule de staycation. Celle-ci se compose de deux nuits dans une YUP-cabine et un menu 3 services deux soirées de suite dans son restaurant italien Pasta e Pane. Le repas est servi dans votre chambre, de même qu’un délicieux breakfast bag pour le lendemain matin. Une boisson de bienvenue et un late check-out sont compris dans le prix. C’est l’idéal pour ceux qui ont besoin de quelques jours de cocooning.

→Thonissenlaan 52, 3500 Hasselt

Hôtel Hubert – Bruxelles

Tous les soirs, à l’Hôtel Hubert, dans le cœur de Bruxelles, un véritable foodtruck ouvre ses portes. L’idéal pour tous ceux qui ont dû renoncer à cette sensation festivalière ultime cet été! Le foodtruck Bark & Bite propose un hotdog de haut niveau, un petit chef-d’œuvre culinaire avec plusieurs toppings, sauces et salades maison. De plus, l’hôtel partage son rez-de-chaussée avec The Foodmaker où vous pouvez satisfaire toute la journée vos envies de salade, wrap ou smoothie délicieux.

→Rue d’Arenberg 18, 1000 Bruxelles

Nonam – Gand

L’hôtel Nonam a transformé toutes ses chambres en «cosy private dining cocoons». Le chef Karel Van Oyen y a prévu un menu 5 ou 6 services et un copieux brunch, bref tout ce dont vous avez besoin pour un séjour gourmand. Comme il est situé dans le centre historique de Gand, l’hôtel est le point de chute idéal après une journée de city-trip. Il respire l’authenticité et le charme, tout comme la ville. Un dîner privé dans cet environnement est une expérience unique.

→Sluizekenkaai 1, 9000 Gand