Cinq idées pour une staycation qui sort de l’ordinaire

Après des mois de confinement, on a tous envie d’évasion! Vous avez besoin de vous dépayser mais les nouvelles règles sanitaires sont venues contrecarrer vos plans? Inutile de partir bien loin pour se sentir en voyage. Voici cinq idées pour (re)découvrir sa région autrement.

1. Osez

Puisque l’essence même des vacances est de sortir de sa routine, faîtes de même tout en restant à deux pas de chez vous! Alors profitez de quelques jours de congés pour vous lancer dans des activités qui sortent de vos habitudes: du saut en parachute à la spéléo, en passant par l’escalade, la rando, le bivouac ou l’observation des animaux… Pensez aussi à tout ce qui est juste à côté et que vous n’avez jamais pris le temps de faire: visiter ce chouette musée, découvrir cette microbrasserie à quelques kilomètres, rencontrer le viticulteur du coin…

2.Laissez-vous guider

Pour ajouter une dose d’imprévu à votre staycation, laissez-vous entièrement guider par vos amis. Demander à l’un de vos proches (ou à plusieurs) de vous préparer un programme: une région, des lieux à visiter, des activités, un défi à relever en cours de route…

Vous êtes en vacances avec votre petit bout? Consacrez-lui une journée où il aura entièrement carte blanche: lieux de visite, activités, menus… Vous pourriez être surpris par ses idées!

3.Levez les yeux

«Le véritable voyage n’est pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir de nouveaux yeux», nous disait Proust. Et on ne peut que lui donner raison! C’est là tout l’intérêt d’une staycation: elle nous invite à changer de regard sur ce qui nous entoure. Prenez le temps de flâner durant vos balades, de rejoindre les points de vue, de lever les yeux en marchant et d’observer les moindres détails. En observant votre région avec un regard neuf, tel un étranger, vous découvrirez sans aucun doute mille et unes beautés cachées.

4.Suivez la boussole

Choisissez une destination (au hasard, si vous aimez les défis pimentés) et partez à l’aventure uniquement munis de votre sac à dos et… d’une boussole. À pied, en vélo, en scooter… De cette façon, vous découvrirez à coup sûr des coins inconnus de votre pays!

5.À vos marques, prêts? Jouez!

Que l’on soit petit ou grand, le jeu reste une manière très chouette pour partir à la découverte d’une région. Il vous suffit de vous munir de votre smartphone pour vous lancer dans une véritable chasse aux trésors: c’est le principe du geocaching. Aiguisez votre regard et partez à la recherche d’indices afin de débusquer les objets cachés par d’autres géocacheurs. En suivant des parcours historiques, circuits culturels, randonnées… le geocaching est avant tout un excellent moyen de découvrir les trésors de nos régions.

Vous trouverez également diverses expériences ludiques proposées par les offices de tourisme locaux.

Six logements insolites à deux pas de chez soi

1. Le jardin du voisin

Pour un camping original, l’initiative citoyenne « Welcome to my garden » vous propose d’aller camper directement dans le jardin des habitants. Pour un tourisme slow, le principe veut que vous vous y rendiez à pied, à vélo ou en transports en commun.

2. Les cabanes

Dormir perché dans un arbre à quelques mètres du sol, voilà qui change du quotidien ! En alliant confort moderne et bain de nature, dépaysement garanti !

3. En van

Louez un van pour sillonner votre région, explorez des itinéraires inconnus en traversant les petits hameaux de campagne, trouvez un bel endroit pour y passer la nuit et à vous la van life !

4. Les chambres d’hôte

Plus qu’un simple logement, les chambres d’hôtes sont avant tout synonyme de rencontres. Les habitants qui aiment leur région sont souvent ceux qui donnent les meilleurs conseils. En discutant avec vos hôtes, ils pourraient vous amener à faire de magnifiques découvertes !

5. Gîte à la ferme

Plongez directement dans le terroir et goûtez à toutes les activités qui rythment la vie à la ferme. L’idéal pour découvrir la vie champêtre !

6. Sous la bulle

S’endormir en pleine nature, en admirant le ciel étoilé mais tout en profitant du confort d’un bon lit douillet. Si ce programme vous fait rêver, passez la nuit dans une des nombreuses bulles que l’on peut trouver dans les campagnes belges.