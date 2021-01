Ce plagiat de Friends que Rowan Atkinson ne digère toujours pas

Dans un documentaire célébrant le 30e anniversaire du personnage de Mr. Bean, Rowan Atkinson a rappelé que la scène de la dinde de Friends a été volée à son personnage.

C’est une des scènes les plus cultes de la série Friends. Dans l’épisode 8 de la saison 5, intitulé « Celui qui avait des souvenirs difficiles à avaler » et sorti en 1998, la bande se réunit le jour de Thanksgiving pour échanger des souvenirs. L’occasion pour eux de se rappeler du jour où Joey s’est retrouvé coincé dans une dinde. Un gag réutilisé un peu plus tard par Monica, qui tentait de se réconcilier avec Chandler.

Si ce moment est un des plus appréciés des fans de la série, il s’agit surtout d’un énorme plagiat, rappelle Rowan Atkinson, l’interprète de Mr. Bean. En 1992, soit six ans avant la sortie de l’épisode de Friends, on peut en effet déjà voir Mr. Bean courir dans tous les sens avec une dinde sur la tête. La scène sera même réutilisée cinq ans plus tard par les scénaristes britanniques, plus précisément en 1997. Ce qui n’a pas empêché plusieurs fans de Friends de penser que c’est Rowan Atkinson qui avait plagié Joey & co.

« Je suis absolument choqué par ce truc de Friends », a d’ailleurs déclaré Richard Curtis, un collaborateur de l’acteur britannique, dans le documentaire « Happy Birthday Mr Bean”, qui célèbre les 30 ans de ce personnage. « Je n’ai vu ça que récemment. Je n’arrive pas à croire à ce qu’il s’est passé ».