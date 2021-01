Une contamination sur cinq est due au variant britannique en Belgique

Le variant britannique du coronavirus, réputé plus contagieux, a progressé et représente 20% des contaminations détectées au cours de la troisième semaine de janvier, a indiqué vendredi le virologue Yves Van Laethem au cours d’un point presse de Sciensano et du Centre de crise. Le variant sud-africain reste pour sa part plus limité.

La première semaine de janvier, le variant anglais concernait 9% des contaminations. Le pourcentage a donc doublé.

Mais cela ne doit, selon Yves Van Laethem, pas changer fondamentalement la gestion de l’épidémie. «Les mêmes techniques pour éviter les transmissions doivent être appliquées», souligne-t-il, en conseillant tout de même de le faire «encore plus rigoureusement».

Le variant sud-africain se limite quant à lui essentiellement à plusieurs foyers de contamination à Ostende. Au 24 janvier, 91 cas avaient été détectés dans le pays.