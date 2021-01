Un vaccin moins efficace contre le variant sud-africain

Le vaccin est-il totalement efficace contre le variant sud-africain ? Pas vraiment, selon Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique français. » Il y a une diminution de l’efficacité du vaccin d’environ 40 % », a-t-il expliqué sur BFMTV.

« Les premières données d’une étude américaine montrent que, sur le variant sud-africain, il y a une diminution de l’efficacité du vaccin d’environ 40 % », a-t-il expliqué sur BFMTV dimanche dernier.

C’est pourquoi il a expliqué qu’il fallait « probablement aller vers un confinement » en France, d’autant qu’il « y a urgence », a-t-il ajouté. « Plus on prend une décision rapide, plus elle est efficace et peut être de durée limitée. « Il a d’ailleurs demandé aux personnes fragiles et âgées « d’aller vers une forme d’auto-isolement volontaire durant les deux mois qui viennent. »

Le variant britannique semble être « sensible » aux vaccins de Pfizer et Moderna. Mais ce sont les sud-africain et brésilien qui l’inquiètent nettement plus. Selon lui, ils « ne sont que très peu neutralisés, à la fois par des anticorps monoclonaux, qui en général neutralisent le virus et ne sont pas neutralisés par des anticorps issus de patients ayant déjà fait un Covid. »

La société de biotechnologie américaine Moderna avait elle pour l’instant indiqué que son vaccin contre la Covid-19 restait efficace notamment contre le variant britannique, mais qu’une réduction dans la protection contre le variant sud-africain avait été observée.