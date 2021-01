Menacé de mort à 11 ans pour ses convictions écologiques

À seulement 11 ans, Francisco Vera est déjà un militant bien connu dans son pays, la Colombie. Engagé pour la protection du climat ainsi que pour les droits des enfants, ses prises de position lui ont valu des menaces de mort.

Ces menaces ont été proférées sur Twitter, à l’encontre du petit garçon qui réclamait un meilleur accès à l’éducation pour les enfants durant la pandémie.

Les autorités ont ouvert enquête afin d’identifier la personne derrière ces menaces de mort, publiées de manière anonyme sur le réseau social. Le président colombien Iván Duque a promis qu’ils mettraient la main sur « les bandits » qui ont menacé Francisco.

Soutenu par l’ONU

Cet incident a suscité une vague d’indignation en Colombie, où les assassinats et les violences à l’encontre des activistes engagés pour le climat ou les droits humains sont de plus en plus fréquents (l’association Global Witness a dénombré 64 assassinats d’écologistes rien qu’en 2019).

L’ONU elle-même a réagi, en apportant son soutien à Francisco et le félicitant pour son engagement et son travail en faveur de la transition écologique et des enfants.

De son côté, Francisco assure qu’il accueille favorablement les critiques tant qu’elles sont « constructives et respectueuses », mais que les insultes et menaces de violence sont inacceptables. Il a par ailleurs appelé à plus de civilité sur les réseaux sociaux.

Cet incident ne lui a rien enlevé de sa motivation à poursuivre son combat. Interrogé par la BBC, le garçon s’est dit prêt à poursuivre son travail, notamment en lançant une campagne pour mettre fin au plastique à usage unique dans son pays.

