Méditez avec vos enfants dès leur plus jeune âge

On ne cesse de vanter les bienfaits de la méditation. Et ce n’est pas nous qui allons les contredire. La méditation peut commencer dès le plus jeune âge. Ça fait un bien fou à nos petits bambins qui sont de vraies éponges émotionnelles !

Méditer avec votre bébé… vous vous dites peut-être que c’est bien beau sur papier mais que concrètement, c’est impossible ? Eh bien, c’est faux, je vous l’assure !

Quand j’étais enceinte, j’ai suivi des cours de yoga prénatal. Ces moments de connexion avec moi-même et avec mon bébé m’avaient énormément apporté durant ma grossesse. Ils m’ont permis non seulement d’étirer ce corps en pleine métamorphose mais également d’être plus à l’écoute de mon corps et de ce petit être qui grandissait en moi. Les séances se terminaient à chaque fois par un petit moment méditatif, de quoi se relaxer et relativiser face à ce branle-bas de combat de la vie quotidienne.

Dès la naissance de mon petit garçon, c’est donc tout naturellement que j’ai émis le son ‘om’ (prononcé aum) appris lors de ces séances quand mon bébé était trop énervé ou trop fatigué pour trouver le sommeil. Que vous le croyez ou non, cette vibration le calme dans 80 % des cas.

En effet, on attribue à ce son de très nombreuses vertus, tant pour celui qui l’émet que pour celui qui le reçoit. Les vibrations ont un impact apaisant et permettent de se libérer des pensées négatives. Ces temps de pause sont autant bénéfiques pour lui que pour le parent. Mais attention, pour que cela fonctionne dans la durée, c’est une pratique à mettre en place presque tous les jours. Si vous attendez des mois -surtout avec un bébé- entre deux moments méditatifs, votre enfant ne va pas comprendre ce que vous ‘attendez’ de lui et n’en tirera peut-être pas tous les bienfaits de cette pratique.

Médiation de pleine conscience

Vous pouvez également mettre en place des moments de calme et de pleine conscience. Installez votre bambin confortablement, tamisez la lumière et écoutez de la musique méditative (vous en trouverez tout un tas sur YouTube et Spotify).

Si vous êtes un(e) adepte du peau à peau ou du portage, vous pouvez profiter de ces moments de suspension dans le temps tout en faisant un câlin à votre bébé. Respirez profondément et laissez-vous porter par cet instant magique.

Si votre p’tit bout n’en a que faire de ces moments et veut juste toucher à tout, achetez-lui un livre musical de méditation (voir ci-dessous). Quand le mien est bien trop énergique pour se poser, ce livre fait des merveilles.

Et surtout, prenez votre temps. Si vous n’avez pas habitué votre enfant à la méditation dès sa naissance, c’est normal qu’il ne soit pas tout de suite réceptif à cette pratique. Mais ne démoralisez pas, ce n’est qu’une question d’habitude. Faites-vous confiance et laissez libre cours à votre imagination.

Une petite tisane de… bain Votre bébé est surexcité ? C’est bientôt l’heure du dodo mais vous le sentez très/trop énervé ? Alors n’hésitez pas à lui donner un bain de tisane magique. Nous avons rencontré récemment Virginie Fizaine, une magnifique ‘sorcière’ et douée tisanière. Elle a récemment créé la tisane de bain des « Simples Magiques de Bruxelles Ma Belle ». Une merveille ! Prenez une poignée de ce mélange de fleurs et feuilles de tilleul associées à des fleurs de calendula, déposez-le dans un sachet de coton bio lavable (fourni) que vous placerez sous le robinet d’eau chaude le temps que le bain coule… Le tilleul est sédatif et calmant, il était souvent utilisé autrefois pour calmer les enfants avant d’aller dormir. « Actuellement, les sages-femmes le recommandent pour le bain du nouveau-né vu cet effet apaisant et 100 % naturel », nous explique Virginie. Les fleurs de calendula apaisent quant à elles la peau et soignent tous problèmes cutanés… Le calendula, appelé aussi souci, est l’incontournable pour les soins de bébé. Avec ce mélange, votre enfant profitera donc à coup sûr d’un bain doux, naturel et magique… Un coup de cœur ! lessimplesmagiquesdebruxellesmabelle.be

Trois livres pour vous aider à vous lancer dans la méditation avec votre enfant

« J’aime être zen », Mes petites découvertes sonores, illustré par Elsa Fouquier, éditions Gallimard jeunesse, 14 pages, 10 €

Dans cet album cartonné, vous trouverez six musiques zen pour favoriser des moments calmes. Chaque double page propose une posture grâce à de belles et tendres illustrations. Une très bonne première approche de la méditation. Pour les enfants de 1 à 3 ans.

« Yoga et respiration pour les petits », de Rida Ouerghi et Elsa Fouquier, éditions Gallimard jeunesse, avec 1 CD, 28 pages, 16 €

Dans ce livre, dix postures de yoga sont détaillées pour apprendre aux plus petits à bien bouger, bien respirer et se délasser. Le CD de 20 minutes apporte un vrai moment de détente à partager en famille. De la montagne au lotus, votre enfant acquerra les premières bases d’une séance de yoga. À partir de 2 ans.

« La méditation avec les enfants, ça marche ! », de Candice Marro et illustré par Evelyne Drouère, éditions Le courrier du livre, coll. Enfants heureux Parents zen, 255 pages avec CD, 19,90 €

Voici un livre complet pour vous aider à vous lancer dans la méditation avec vos enfants. Contrairement aux deux autres bouquins proposés, celui-ci est destiné directement aux parents. Joliment illustré, ce livre propose une découverte de la pratique méditative. On y trouve également des conseils que vos enfants pourront facilement mettre en pratique.

Maïté Hamouchi