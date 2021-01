VIDEO. Quand Melania met un magnifique vent à Donald Trump

Désormais ancienne Première dame des Etats-Unis, Melania Trump compte bien commencer une nouvelle vie et s’affranchir du protocole. Elle l’a prouvé dès l’atterrissage de leur avion en Floride.

Ce mercredi 20 janvier, Donald Trump a quitté la Maison Blanche pour laisser la place à Joe Biden. Trump est arrivé à sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, quelques minutes avant la prestation de serment de son successeur Joe Biden.

Le 45e président des Etats-Unis a descendu les marches de l’avion présidentiel Air Force One pour la dernière fois, accompagné de son épouse Melania, avant de se diriger vers son luxueux club de Mar-a-Lago, où il compte s’installer.

Mais la désormais ex First Lady n’était pas d’humeur à sourire aux photographes. Dans une séquence qui a bien fait rire les internautes, on la voit descendre de l’avion. Mais alors que son mari l’invite à prendre la pose devant les objectifs, elle lui met un vent magistral.

President Trump arrives in Florida as Joe Biden is set to be inaugurated as the 46th president of the United States. https://t.co/06G8IdFwhH pic.twitter.com/3WvQjMnecx

— ABC News Live (@ABCNewsLive) January 20, 2021