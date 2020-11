Melania Trump prête à demander le divorce?

C’est une ancienne employée du président américain Donald Trump qui l’affirme: Melania Trump aurait hâte de quitter la Maison Blanche pour enfin divorcer.

«Elle décompte chaque minute avant que son mari ne soit plus président afin de pouvoir demander le divorce», affirme Omarosa Manigault Newman, dans le Daily Mail. Pendant un an, en 2017, cette femme a travaillé pour le président américain. Désormais éloignée de l’administration Trump (avec qui elle est en mauvais termes suite à la publication d’un livre dévoilant les coulisses de la Maison Blanche), elle ne se prive pas de donner son avis sur ce qu’il se passe à l’intérieur en ces temps troublés.

Elle reconnait ne pas pouvoir dire exactement ce que Melania Trump ressent. Toutefois, elle affirme que Melania demandera le divorce dès que son mari ne sera plus président. Pourquoi attendre? «Si elle l’humiliait en le quittant alors qu’il est encore président, il trouverait un moyen de se venger», assure-t-elle. Il n’y aura donc pas de scène de ménage à la Maison Blanche. Melania Trump a d’ailleurs toujours fait preuve d’une grande loyauté envers son époux, même lorsque celui-ci a été empêtré dans des scandales sexuels comme l’affaire Stormy Daniels (une actrice pornographique qu’il a payé pour se taire après avoir eu de relations sexuelles avec elle, peu de temps après que Melania ait accouché de leurs fils). Encore dernièrement, elle a publiquement soutenu Donald Trump dans ses demandes de recompter les bulletins de votes.

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020