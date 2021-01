Archie bientôt grand frère ? Meghan et Harry « font tout pour » agrandir la famille

Installés en Californie depuis quelques mois, le duc et la duchesse de Sussex ne cessent de développer différents projets professionnels outre-Atlantique. Mais ce serait un projet familial qui accaparerait principalement leurs pensées : Meghan et Harry rêveraient de donner une petite sœur ou un petit frère à leur fils d’un an et demi, Archie.

Après une fausse couche lors de l’été dernier, Meghan Markle rêverait-elle de devenir à nouveau maman pour ses 40 ans ? La réponse serait oui, à en croire l’experte royale Katie Nicholl. Elle a révélé au site Entertainment Tonight qu’il est « clair qu’Harry et Meghan veulent un deuxième bébé ».

« Ils espèrent que cette année sera celle où ils donneront un petit frère ou une petite sœur pour Archie », confie-t-elle. « Ils font tout pour. »

Une enfance protégée

D’après cette experte, l’une des raisons qui a poussé Meghan et Harry à s’installer à Montecito, en Californie, est d’offrir une vie à l’écart des paparazzis et en plein cœur de la nature pour leur(s) enfant(s). « Harry voulait protéger Archie », analyse-t-elle. « Le couple veut simplement offrir une stabilité à Archie. C’est une des raisons pour lesquelles ils sont partis : ils voulaient offrir une enfance normale à leur fils, sans être continuellement sous les feux des projecteurs. »