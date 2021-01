La planète people s’indigne de l’invasion du Capitole

Quatre personnes sont mortes au cours de la poussée de violence imputée aux manifestants pro-Trump mercredi au Capitole à Washington, capitale fédérale américaine, selon les médias américains, dont Associated Press qui cite la police. Les images de cette invasion du symbole de la démocratie américaine ont fait le tour du monde.

Rapidement, les stars américaines ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour condamner fermement ces agissements et faire part de leur émotion. La chanteuse Selena Gomez a tweeté: « Les événements d’aujourd’hui sont le résultat de ce qui se passe lorsqu’on autorise des personnes avec de la haine dans le cœur à utiliser des plateformes censées réunir les gens. »

Du côté de Chris Evans, qui campe le rôle ô combien emblématique de Captain America, on se questionne sur l’action de la police face à ces militants blancs, et sur ce qui se serait passé s’ils avaient été de couleur noire. « Je suis sans mots. Je m’interroge sur le carnage que cela aurait été s’ils n’avaient pas été blancs. Tant de personnes ont permis à ce que l’on en arrive là », a-t-il estimé.

Just think of the carnage had they not been white. — Chris Evans (@ChrisEvans) January 6, 2021

Ce n’est pas le seul à évoquer la question raciale suite à ces événements, puisque de nombreuses personnalités, dont ont été frappées par la répression du mouvement Black Lives Matter par rapport aux actes de ce mercredi. Connu pour son engagement politique, Michael Keaton a écrit: « J’ai été chassé à coups de gaz lacrymogène dans les années 70 lors de manifestations contre la guerre. Ce que la police n’a pas fait aujourd’hui est choquant. Ils étaient pourtant prêts à le faire lors des manifestations Black Lives Matter qui étaient pacifistes. »

I was chased and run through tear gas demonstrating against the war in the 70s. What the police DIDN’T do today was shocking. They sure were ready during the BLM demos which was peaceful — Michael Keaton (@MichaelKeaton) January 6, 2021

Jimmy Kittel, qui anime tous les soirs un talk-show divertissant a commencé son émission avec un message au ton solennel en rapport avec les événements du capitole: « Ce qui s’est produit aujourd’hui n’était pas du patriotisme. Ce qui est arrivé aujourd’hui était du terrorisme. »

De nombreuses autres stars ont donné leur avis sur cette invasion, voici un florilège de ces dernières. « Mon cœur est en miettes. Cela me rend triste de croire à quel point j’étais naïve de penser que cela ne pouvait pas arriver, et pourtant cela s’est produit. Nous y sommes », a indiqué Demi Lovato.

My heart is broken. It makes me to sad to believe how naive I was to think this couldn’t possibly happen, and yet it did. Here we are. For everyone in my comments saying “where’s d7” or wanting me to sing instead of speaking up about what needs to change in this country… pic.twitter.com/md5XPFmj2B — Demi Lovato (@ddlovato) January 7, 2021

« Soutenez la transition pacifiste du pouvoir!!!!!! C’est ça, être un patriote! », a écrit Ashton Kutcher.

Support the peaceful transition of power!!!!!!!! That’s being a patriot! — ashton kutcher (@aplusk) January 6, 2021

« En tant que citoyenne des États-Unis, fille de deux anciens combattants et sœur d’un autre, j’ai honte de ce qui se passe à Washington. Hypocrisie, honte, embarras. C’est un triste jour pour l’Amérique », complète la chanteuse P!nk.

As a United States Citizen, and the daughter of two veterans, and the sister of another, I am ashamed of what is happening in Washington. Hypocrisy, shame,

Embarrassment. Unpatriotic hypocritical sheep drinking poison Kool aid. This a sad day for America. — P!nk (@Pink) January 6, 2021

Les anciens présidents ont également pris la parole pour faire part de leur colère face à ses tragiques incidents. « L’histoire se souviendra des violences aujourd’hui au Capitole, encouragées par un président qui a menti sans relâche sur l’issue d’une élection, comme d’un moment de déshonneur et de honte pour notre pays », a pointé du doigt Barack Obama.

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya — Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2021

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.



The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another. — Bill Clinton (@BillClinton) January 7, 2021