La nouvelle Miss France Amandine Petit se confie sur sa relation avec Dorian (Koh Lanta)

Ce sont deux jeunes Caenais que les amateurs du petit écran connaissant bien : Amandine Petit, qui vient d’être couronnée Miss France 2021, et Dorian, aventurier qui a marqué la dernière saison de Koh-Lanta « Les Quatre Terres ». Et il s’avère que les deux Normands se connaissent bien ! Dans un interview accordé à Télé-Loisirs, Amandine Petit a glissé quelques confidences sur leur belle relation.

Samedi dernier, Amandine Petit a été couronnée Miss France 2021 au Puy du Fou, lors d’une cérémonie sans public mais suivie par près de 8,6 de téléspectateurs. Durant ce concours, la jeune Normande a bénéficié du soutien d’un aventurier emblématique de la dernière saison de Koh-Lanta : Dorian.

En effet, tous deux originaires de Caen, les deux jeunes gens se connaissent bien et sont même amis, révèle la nouvelle reine de beauté.

« C’est une pépite ! »

Dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, elle est revenue sur leur rencontre : « On s’est retrouvé à plusieurs reprises dans des interviews avec la presse. C’est formidable car on ne défendait pas le même projet, mais nous avons les mêmes valeurs : l’ambition, le dynamisme et la positivité. On s’est tout de suite bien trouvés », confie Amandine Petit. Depuis leur rencontre, les deux Caenais se sont revus à plusieurs occasions, notamment lors du dernier anniversaire de Dorian.

Comme elle l’a soutenu dans son parcours sur Koh-Lanta, le jeune homme l’a soutenue lors du concours Miss France. « Il m’avait même lancé le défi de réaliser un saut à l’élastique si je remportais Miss France. J’espère qu’il a oublié ce pari ! », lance-t-elle en rigolant.

De son côté, Dorian est ravi qu’elle ait remporté le concours : « C’est fou ce qui lui arrive mais tellement mérité. Sincèrement, c’est une pépite cette fille, elle est trop cool ! »

Comme quoi, même si la Normandie n’aura pas remporté les poteaux, elle termine cette année en beauté avec une nouvelle couronne !