Alexandra (Koh-Lanta) a-t-elle eu recours à la chirurgie esthétique ? L’aventurière répond

Une fois encore, la grande gagnante de Koh-Lanta Alexandra a poussé un coup de gueule, fatiguée des critiques incessantes sur son physique, et plus globalement sur les femmes qui passent à l’écran. Dans un interview accordé à PurePeople, elle a aussi répondu aux internautes qui se demandent si elle est passée sous le bistouri.

Après un parcours époustouflant, Alexandra a remporté vendredi soir la grande finale de Koh-Lanta « Les Quatre Terres ». Pourtant, ce n’est pas sur son sens de la logique, ses performances lors des épreuves, sa capacité à nourrir sa tribu, ou encore sa détermination que les internautes se sont attardés. Non. En revanche, beaucoup n’ont cessé de critiquer son physique lors de la diffusion de l’émission.

Interrogée par Purepeople, cette maman de 32 ans a tenu à mettre les points sur les i. « Depuis le début de l’aventure, les critiques sur mon état, sur mon physique, sur ma voix, sur mes pieds… ça me pèse. À chaque fois que je fais une performance ou quelque chose de bien, c’est écrasé par des critiques sur le physique alors que ce n’est pas pour ça que j’ai participé à ‘Koh-Lanta’, raconte-t-elle.

« Sois belle et tais-toi »

« Les filles sont celles qui sont à chaque fois visées. C’est : ‘sois belle et tais-toi’ », enchaîne la comptable. « Dès que l’on fait ou dit quelque chose qui ne va pas, on devient une stressée, une aigrie, une stratège, une rageuse… Et quand on fait quelque chose de bien, on se souvient de nos poils, de nos pieds. Les hommes, eux, on ne les ramène pas constamment à leur physique et c’est décevant. »

La chirurgie esthétique ? « Ça me regarde »

Dans la même idée, Alexandra a reçu de nombreux messages lui demandant si elle avait eu recours à la chirurgie esthétique. « Je ne le dirai pas. C’est mon problème, ça me regarde », répond-elle au magazine. « Je ne vais ni faire l’apologie de la chirurgie esthétique, ni critiquer ceux qui y ont recours. C’est quelque chose de personnel à mon sens. C’est du même titre que les critiques sur le physique, on s’en fiche un peu. »

Heureusement pour la maman de Fafali et Lana, tous les messages sur les réseaux sociaux ne sont pas de ce goût-là. L’aventurière se dit très touchée d’avoir donné à certains l’envie d’avancer.