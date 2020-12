Un repas de Noël gastronomique offert au personnel soignant

Voilà une nouvelle initiative positive visant à soutenir notre personnel hospitalier. Certains soignants qui travailleront le jour du réveillon de Noël se verront offrir un repas spécial.

Une partie du personnel soignant qui sera mobilisé le soir du 24 décembre se verra offrir un repas spécial de Noël. Une manière de les remercier pour leur grand dévouement.

C’est le collectif « Autres blouses blanches » qui est à l’origine de ce projet baptisé « Tous hospitaliers ». Parmi eux, on retrouve des travailleurs du secteur de l’événementiel et des professionnels des métiers de bouche, fiers de porter leurs blouses blanches. Ceux-ci ont été contraints de cesser leurs activités en raison de la crise sanitaire. C’est pourquoi ils ont décidé de consacrer leur temps et leur savoir-faire aux médecins, infirmières, ambulanciers et autres chirurgiens dans l’espoir de donner un peu de magie à leur réveillon.

Un menu gastronomique

L’action aura lieu dans quatre hôpitaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une box sera composée d’un menu gastronomique et de goodies.

Cette belle initiative ne sera pas la seule puisqu’une asbl est en création afin de pouvoir continuer ce type de projets. Pour ceux qui voudraient participer, une cagnotte a été ouverte sur le site www.toushospitaliers.be