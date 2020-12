Un Noël plus que jamais solidaire

Cette période de crise inédite aura aussi été marquée par son lot de belles surprises et de beaux élans de générosité. Cette année, plus que jamais, le Père Noël fait preuve de solidarité.

C’est une triste réalité qui se répète chaque année. De trop nombreuses familles n’ont pas la chance de pouvoir déposer des cadeaux sous le sapin de Noël. Mais grâce à des petits lutins citoyens et solidaires, des milliers d’enfants auront tout de même l’occasion de déballer leur paquet le soir du réveillon.

Une année record

En cette fin d’année, les récoltes de jouets se sont multipliées… et ont atteint des chiffres record ! Depuis Manage, l’ « Opération Papa Noël » pourra gâter plus de 10.000 enfants cette année, soit près du double de l’année précédente ! Le principe de cette ASBL est simple : elle propose de parrainer un enfant qui n’a pas la chance de recevoir la visite du père Noël afin de corriger cette injustice.

Autre exemple encore du côté du Brabant Wallon : l’« Opération boîtes à Kdo » a elle aussi connu un succès collectif retentissant. Plus de 1.300 boîtes à chaussures ont été transformées en boîte à surprises et cadeaux. Elles seront distribuées à plus d’un millier d’enfants et ados placés en SAAE (Service d’accueil et d’aide éducative) ou SRJ (Service résidentiel pour jeunes), ou aux enfants de parents en détention.

Premières livraisons direction La Casa de Braine le Comte et Le Petit Vélo Jaune à Bruxelles !!! Publiée par Opération Boîtes à KDO sur Vendredi 11 décembre 2020

Des actions à soutenir

En Belgique, un enfant sur cinq vit dans la pauvreté. Avec la crise sanitaire, la situation risque de s’accentuer gravement, s’inquiète l’Unicef, qui estime que la pauvreté infantile devrait augmenter pendant encore cinq ans.

Si les collectes de jouets arrivent à leur fin, il est toujours possible de soutenir ces associations (et les autres) grâce aux dons. Sans oublier la grande action Viva for Life, au profit des enfants qui vivent dans la précarité, qui démarre ce jeudi.