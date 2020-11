Huit bonnes actions à faire avant Noël

En cette période difficile, un Noël solidaire est plus que jamais nécessaire. Vous voulez aider ceux qui sont dans le besoin mais ne savez pas comment ? Voici quelques idées de bonnes actions à mener à l’occasion de ce Noël pas comme les autres.

Devenez un lutin

À la suite d’une Saint-Nicolas où leurs enfants ont été trop gâtés, Anaïs et Nicolas ont créé l’asbl Opération Papa Noël pour pouvoir offrir des cadeaux aux enfants démunis (de 0 à 12 ans). Concrètement, vous pouvez vous inscrire en tant que lutin (celui qui offre un cadeau) ou bien en tant que proche d’un enfant. Le lutin reçoit les coordonnées de l’enfant dans le besoin et s’engage à lui faire parvenir un petit cadeau (neuf et emballé) avant le réveillon de Noël. Plus de 5.500 enfants ont reçu un cadeau l’année dernière.

www.operation-papa-noel.be

L’opération Shoe-Box

Vous avez certainement une boîte à chaussures chez vous dont vous ne savez que faire ? L’opération Shoe-Box, qui se déroule du 30 novembre au 18 décembre, vise à récolter des boîtes à chaussures remplies de vivres et de les distribuer aux sans-abris et personnes démunies. La boîte doit contenir dix aliments et boissons (non alcoolisés, non périssables, faciles à ouvrir et prêts à consommer) accompagnés d’une carte de vœux. Les boîtes sont à déposer à l’une des adresses reprises sur la page des dépôts consultable sur le site de l’opération.

www.shoe-box.be

Un don à la Croix rouge

La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de dons en cette période de pandémie. Pas seulement d’argent, mais aussi du matériel de protection et de désinfection. Si vous avez une formation médicale, vous pouvez également vous proposer pour devenir volontaire. Et pour ceux qui n’ont pas de qualification dans ce domaine, les dons de sang sont particulièrement importants cette année. Alors n’hésitez pas, votre geste sauvera des vies !

www.croix-rouge.be

Des frites suspendues

On connaît le concept des cafés suspendus, une vieille tradition napolitaine qui consiste à payer deux cafés et à n’en consommer qu’un, gardant le deuxième pour un(e) client(e) qui n’aurait pas les moyens de s’en offrir un. Les cafés suspendus ont fait des émules. Il existe désormais des baguettes suspendues ou encore des frites suspendues. Les établissements participants sont reconnaissables à un autocollant apposé sur la vitre, représentant un cornet de frites dans un cercle.

Des restos virtuels

Les Restos du cœur ont été très touchés par la crise de la Covid-19. Les personnes qui venaient partager un repas ensemble ne peuvent plus le faire. Pas non plus question d’organiser des récoltes de denrées alimentaires en magasin. Du coup, une liste de courses virtuelle a été créée sur le site des Restos. Vous choisissez le nombre d’articles et le type de produits que vous voulez donner et le total de votre don s’affiche en dessous de la liste. Les produits choisis sont ensuite achetés par les Restos avec l’argent récolté.

www.restosducoeur.be

Un calendrier de l’Avent inversé

Plusieurs communes ou organisations locales organisent un calendrier de l’Avent inversé. Le principe : donner au lieu de recevoir. Chaque jour, à partir du 1er décembre, vous placez un objet pour une personne dans le besoin dans une boîte ou dans un sac. Cela peut être des vivres non périssables, des produits d’hygiène, des vêtements, des jeux, etc. Avant Noël, quand la boîte est pleine, vous la déposez à une association près de chez vous. Vérifiez sur Internet si l’opération est organisée dans votre commune ou aux alentours.

Des masques de Noël solidaires

C’est un cadeau à la fois original, utile et solidaire. Jean-Philippe Lhoest et Jérémy Vansilliette, deux graphistes liégeois, ont créé un site de vente en ligne de masques au profit du monde médical «pour apporter une aide financière à ce secteur en souffrance». Plusieurs coloris sont disponibles pour un prix d’environ 10 euros, dont 3 euros sont reversés au corps médical. Par ailleurs, la journée du 22 décembre a été décrétée journée du masque de Noël. L’occasion de submerger les réseaux sociaux de photos et de messages de soutien.

www.masque-solidaire.shop

Le Sac à Sapin… et ses petites sœurs

Depuis 25 ans, le Sac à Sapin de Handicap International fait rimer praticité et générosité. Cette année, l’association lance un nouveau produit, un coffret de 5 Pochettes Cadeaux solidaires et écologiques (en papier 100 % recyclé) pour emballer les cadeaux. Ces produits permettent à une vingtaine de personnes handicapées de travailler à l’année. Et l’argent récolté permet de soutenir les programmes de développement et d’urgence de Handicap International dans le monde.

www.boutique-solidaire.com

