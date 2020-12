Elle dénonce des chiffres covid «trafiqués», la police débarque chez elle et pointe des armes sur ses enfants

Une data-scientifique américaine a récemment été licenciée pour avoir, selon elle, « refusé d’embellir la vérité » sur les chiffres liés à l’épidémie dans son état. Cette semaine, la police a débarqué chez elle pour lui retirer tout son matériel informatique. Lors de l’intervention, les agents ont « pointé leurs armes sur le visage de mes enfants », raconte-t-elle.

Jusqu’il y a peu, Rebekah Jones travaillait pour le Département de la Santé en Floride en tant que data-scientifique. En mai, elle avait été licenciée, officiellement pour « insubordination ». Mais d’après elle, elle a été renvoyée car elle « refusait de manipuler les données liées au coronavirus » dans son état.

La scientifique accuse le gouverneur républicain, Ron DeSantis, d’induire la population en erreur au sujet de la Covid-19 sur base de chiffres manipulés.

Au début de la pandémie, c’est elle qui avait mis en place la base de données recensant le nombre de contaminations au coronavirus et de décès en Floride. Rebekah Jones explique qu’elle refusait l’ordre de ses supérieurs, qui lui avaient demandé de changer de méthode de comptabilisation. Selon elle, il s’agissait d’une manipulation pour « embellir la situation » et justifier la politique du gouverneur.

Ron DeSantis s’est toujours positionné contre les mesures sanitaires dans son état, le confinement et le port du masque obligatoire.

Quelques mois après son licenciement, la police a débarqué chez elle pour lui retirer tout son matériel informatique. Cette intervention, opérée par une dizaine d’agents armés, fait polémique depuis lors.

There will be no update today.

At 8:30 am this morning, state police came into my house and took all my hardware and tech.

They were serving a warrant on my computer after DOH filed a complaint.

They pointed a gun in my face. They pointed guns at my kids.. pic.twitter.com/DE2QfOmtPU

— Rebekah Jones (@GeoRebekah) December 7, 2020