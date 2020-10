Tasée par la police, elle perd son bébé

Enceinte de trois mois, une Galloise de 35 ans a fait une fausse couche après avoir été tasée par la police, selon le quotidien The Mirror.

Leanne Perrett se promenait, il y a quelques mois, dans les rues de Barry, au Pays de Galles lorsqu’elle s’est violemment disputée avec son petit ami. Pour tenter de calmer le jeu, un policier a voulu s’interposer entre les deux futurs parents, mais la situation s’est vite envenimée.

« Ces deux personnes ont été vues dans la rue en train de s’insulter et de se bousculer », a expliqué le procureur au tribunal selon The Mirror. « L’officier a ensuite été approché par un homme puis par la femme qui disait ‘Je veux qu’il soit coffré’. Elle a ensuite accusé l’homme et l’officier a tenté de l’arrêter. Alors qu’il tentait de la menotter, elle a glissé sur le sol. » Très agitée, Leanne Perrett a ensuite tenté de se défaire de l’emprise du policier et une bagarre aurait éclaté.

Selon les éléments de l’enquête, elle aurait donné un coup de poing à l’officier qui l’a tasée en retour. Selon son avocat, Leanne Perrett aurait fait une fausse couche dans la foulée. « Bien qu’il n’y ait aucune preuve médicale indiquant que ce soit la cause directe, elle a perdu le bébé dans les jours suivant. »

Mais pour le juge de district, Shoman Khan, le policier a eu raison d’utiliser son taser.

« La réaction de l’officier a été instinctive, c’était une situation houleuse et je pense qu’il l’a très bien gérée. »

Leanne Perrett a finalement été condamné à 16 semaines de prison avec sursis et doit désormais suivre une cure contre son addiction à la drogue.