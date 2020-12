Nous sommes déjà entrés en contact avec des extraterrestres, affirme un ancien général

Selon un ancien responsable du programme spatial israélien, les extraterrestres seraient déjà entrés en contact avec les humains. Il existerait même une fédération galactique qui assurerait la coopération entre les espèces.

Depuis quelques semaines, la question de la présence extraterrestre dans l’univers regagne en intérêt, notamment à cause de l’apparition de monolithes aux Etats-Unis et en Roumanie. Si pour certains les extraterrestres représentent un fantasme, d’autres affirment qu’ils existent bel et bien. D’aucuns pensent même que nous sommes déjà entrés en contact avec eux.

C’est notamment le cas d’Haim Eshed, professeur et ancien responsable du programme spatial israélien. Dans une interview pour Yediot Aharonot, celui qui a aujourd’hui 87 ans a assuré qu’il existe une « fédération galactique » qui aurait conclu un accord de coopération avec Israël et les Etats-Unis. Cet accord aurait été signé dans une base souterraine se trouvant à l’intérieur de la planète Mars et Donald Trump serait au courant. Les extraterrestres auraient demandé de garder leur existence secrète, affirmant que « l’humanité n’est pas prête » pour une telle découverte qui pourrait causer une « hystérie massive ».

« Plus rien à perdre »

M. Eshed a expliqué dévoiler cette nouvelle maintenant car il n’a « plus rien à perdre », sa carrière étant désormais derrière lui. « Si j’avais dit tout cela il y a cinq ans, j’aurais été interné. Aujourd’hui, ces questions sont traitées différemment ».

Contactée par NBC, la Nasa a de son côté affirmé qu’aucune preuve d’existence extraterrestre n’avait encore été trouvée dans l’univers. « Mais nous continuons d’explorer le système solaire et au-delà pour trouver des réponses à des questions fondamentales, y compris celle de savoir si nous sommes seuls dans l’univers », a conclu un porte-parole de l’agence spatiale.