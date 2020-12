Un monolithe découvert dans un champ de pommes de terre en Belgique

Un monolithe en métal, ressemblant à ceux retrouvés aux Etats-Unis ou ailleurs en Europe ces derniers jours, a été découvert mardi dans un champ de pommes de terre à Baesrode, en Flandre orientale.

Le monolithe de Termonde, près de Baesrode, est une version mat-brillant du monolithe brillant qui était apparu il y a plusieurs jours dans le désert de l’Utah, aux Etats-Unis. Des monolithes ont également été repérés en Roumanie, en Californie et sur l’île britannique de Wight.

Waarom moeten wij weer de lelijkste #monoliet hebben? pic.twitter.com/Tjd9Nqq08L — Studio Brussel 🔥 (@stubru) December 8, 2020

Un appel anonyme

« Quelqu’un m’a téléphoné anonymement hier soir et m’a demandé : puis-je placer quelque chose dans votre champ de pommes de terre ? Cela semblait une blague. J’ai accepté mais c’est seulement maintenant que je vois de quoi il s’agit », a déclaré l’agriculteur, propriétaire du champ, aux médias flamands.

La Belgique possède aussi son mystérieux monolithe en métal Ce mystérieux objet a été planté au milieu d'un champ de pommes de terre, à Baasrode, près de Termonde, en Flandre-Orientale. Comme les monolithes surgissent un peu partout dans le monde en ce… https://t.co/DzDgKP4d90 pic.twitter.com/Uas4kK7TL0 — Veille infopol (@PolBegov) December 8, 2020

Ces structures étincelantes ont ensuite disparu aussi mystérieusement qu’elles étaient apparues. Un collectif appelé The Most Famous Artist et basé au Nouveau Mexique a revendiqué la paternité du monolithe de l’Utah, publiant une image de l’œuvre sur Instagram, et le proposant au prix de 45.000 dollars (environ 37.000 euros).

Quelques photos du monolithe belge :

Un autre en Belgique : https://t.co/4rPOlrBGi7 — Eme (@ColpaertEmeline) December 8, 2020

People inspect a new metal monolith that appeared in a field in Baasrode, Belgium, 08 December 2020. 📷 epa-efe / Stephanie Lecocq #monolith #belgium #epaphotos #photojournalism pic.twitter.com/9UhOhzeO5n — european pressphoto agency (@epaphotos) December 8, 2020

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stefanie Huyck (@stefaniiehuyck)