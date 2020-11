Prêt hypothécaire : combien vous coûte-t-il réellement ?

De nombreux propriétaires ont recours au prêt hypothécaire pour financer leur habitation. Depuis plusieurs années, les banques et courtiers en crédit affichent des taux très bas, aux alentours de 2%.

On pourrait croire qu’un taux d’intérêt de 2% signifie qu’on va payer 2% du montant du crédit en intérêts. En réalité, selon votre taux d’intérêt, le montant du prêt et la durée de remboursement, le total des intérêts peut atteindre plus de 30% du montant emprunté. Découvrez comment calculer le taux d’intérêt du crédit hypothécaire et comment connaître le coût réel de votre emprunt.

Le taux d’intérêt du prêt hypothécaire en Belgique

Le taux d’intérêt d’un prêt hypothécaire peut être fixe ou variable. Un taux d’intérêt fixe permet à l’emprunteur de conserver le taux en vigueur au moment du contrat durant toute la durée du crédit. Un taux d’intérêt variable évolue selon les cours du moment.

Vu les taux très bas ces dernières années, la grande majorité des crédits hypothécaires souscrits en Belgique sont à taux fixe. Nous allons donc nous baser sur les crédits à taux fixe pour toutes nos explications dans cet article.

La part du taux d’intérêt dans vos mensualités

La plupart du temps, l’emprunteur doit rembourser un montant fixe chaque mois à l’organisme de crédit. On parle de prêt hypothécaire à mensualités fixes.

Mais ce n’est pas parce que ce montant est identique tous les mois qu’il représente la même chose. En réalité, la part des intérêts et la part du capital que votre paiement remboursé varie.

Exemple : Vous souscrivez un prêt de 200.000€ au taux d’intérêt annuel de 2% sur une durée de 20 ans.

A la fin de la première année, il vous reste 191 807,81€ à rembourser. Pendant la première année, vous payez 3 800€ d’intérêt (= 2% * 191 807,81€).

A la fin de la deuxième année, il vous reste 183 454,25€ à rembourser. Pendant la deuxième année, vous payez 3 600€ d’intérêt (= 2% * 183 454,25€)

Et ainsi de suite jusqu’à la vingtième année

Donc, quand vous souscrivez un prêt hypothécaire au taux de 2%, vous payez en réalité 2% d’intérêts sur le solde restant dû chaque année et non 2% sur la valeur totale du prêt.

Note : En réalité, le paiement des intérêts se calcule mois par mois. Nous avons simplifié les chiffres pour la clarté de l’explication.

‘’Plus la durée de remboursement est longue, plus vous paierez d’intérêts au total.‘’

Connaître le montant des intérêts grâce au tableau d’amortissement

Le tableau d’amortissement permet de visualiser la part d’intérêts et la part de capital que vous remboursez chaque mois. Il vous aide aussi à déterminer le coût total des intérêts pour votre emprunt.

Lorsque vous souscrivez un crédit hypothécaire, votre conseiller financier réalise généralement un tableau d’amortissement après votre premier ou deuxième rendez-vous. Pour l’obtenir plus rapidement, vous pouvez aussi utiliser un simulateur de prêt hypothécaire : la démarche est gratuite et sans engagement.

Pour mieux comprendre le tableau d’amortissement, prenons un exemple :

Jean et Marie souhaitent devenir propriétaires. Ils ont déjà repéré la maison de leurs rêves à Bruxelles : seul hic, elle coûte 250.000€. Avec leurs 50.000€ d’économies, ils devront demander un crédit hypothécaire de 200.000€ pour pouvoir financer leur projet.

Après s’être renseignés, Jean et Marie réalisent qu’un courtier près de chez eux propose des prêts à 2%. Ils prennent rendez-vous pour faire une demande de crédit.

Après avoir fait le tour de ses différents partenaires pour obtenir la meilleure offre, le courtier leur propose ces conditions : 200.000€ empruntés, un taux fixe de 2% et une durée de remboursement de 30 ans. Les mensualités pour ce prêt s’élèvent à 739,24€ par mois.

Il réalise pour eux un tableau d’amortissement :

Après 30 ans, Jean et Marie auront remboursé les 200.000€ qu’ils ont empruntés. Les intérêts leur auront coûté 66.126,02€ au total.

Dans le cas de Jean et Marie, le montant total des intérêts équivaut à 33.06% du montant emprunté.

Faire une simulation : le meilleur moyen de calculer le coût réel de votre prêt hypothécaire

Le tableau d’amortissement est un outil indispensable pour bien s’informer sur son crédit immobilier. Pour l’obtenir, pas besoin de consulter un conseiller financier. Certaines plateformes de crédits comme Simulationpret.be proposent de faire ses propres simulation de prêt hypothécaire gratuitement et d’obtenir un tableau d’amortissement personnalisé. Vous indiquez le montant de votre prêt, la durée de remboursement et le taux d’intérêt et le calculateur affiche votre tableau d’amortissement personnalisé en quelques secondes. Vous pouvez effectuer autant de simulations que vous voulez : l’idéal pour comparer différentes offres de prêt hypothécaire, et décider de prendre ensuite contact avec un conseiller en crédit.

Le coût d’un emprunt hypothécaire dépend du montant du prêt, du taux d’intérêt et de la durée de remboursement. Vous aurez à prendre en considération des frais de notaire à hauteur de 12.5% à la transaction ainsi que des frais de dossiers fixes à hauteur de 500 euros pour le montage de votre financement auprès de l’organisme prêteur. Pour connaître les conditions qui s’appliquent à votre situation, réalisez une simulation de prêt hypothécaire.