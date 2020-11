Le Covid-19 impacte toutes les industries y compris celle du crédit

Avec la recrue d’essence du Coronavirus et le second confinement qui touche notre pays, la situation des foyers belges se fait plus critique, et les ménages repoussent leur projet immobilier ou personnel qui nécessite un financement. Ainsi, chez nous, nous constatons une tendance décroissante de -9% par rapport à septembre 2019 des nouveaux crédits hypothécaires contractés.

Des banques plus strictes sur l’accord de nouveaux crédits

En cette période d’incertitude, la Banque Nationale de Belgique a incité les établissements bancaires à rigidifier leurs conditions d’emprunt, afin de minimiser, autant que possible, l’éclatement de la bulle immobilière en Belgique que craint aussi fortement l’Union Européenne. En effet, une crise économique pousserai les propriétaires belges en difficulté financière à la revente urgente ou à l’hypothèque de leur bien, ce qui serait une catastrophe pour les banques.

Pourtant, de moins en moins d’emprunteurs défaillants en 2020

Paradoxalement, il a été relevé entre septembre 2019 et septembre 2020 une diminution du nombre de crédits défaillants de 5,3%. On aurait pu croire que la crise sanitaire aurait mis en défaut un certain nombre d’emprunteurs. Or, ce n’est pas le cas, ou du moins, pas encore. Le gouvernement fédéral a pris des mesures, s’appliquant jusqu’au 31 décembre 2020, permettant aux entreprises d’amortir le choc, de ne pas licencier leurs employés et donc une certaine couverture financière pour tous les citoyens, particuliers et professionnels.

Ainsi, les conséquences économiques ne se font pas encore sentir. Les entreprises étant encore en “perfusion”, le coup dur devrait être en 2021. Les emprunteurs sont encore en mesure de rembourser leurs dettes, d’autant plus que certaines banques ont accordé une interruption de 6 mois pour les indépendants ayant un prêt hypothécaire.

D’autre part, afin de limiter les risques de non remboursement dans les années à venir, les banques ont des critères plus stricts et moins de citoyens peuvent prétendre à un crédit.

Les prêts personnels et prêts hypothécaires face à la crise du Coronavirus

Du côté des particuliers, l’insécurité financière se fait ressentir car depuis l’année dernière, nous avons noté une baisse de -19,1% sur les prêts personnels. Les citoyens belges sont donc moins enclins à l’achat d’une voiture, aux travaux de rénovation d’un bien immobilier ou à l’achat de nouveaux appareils électroménagers. De plus, les taux d’emprunt proposés ont légèrement augmenté par rapport aux mois précédents, passant de 3,5% à plus de 4,3%.

En revanche, le marché des prêts hypothécaires ne semble pas suivre la même tendance. Après l’effervescence du marché immobilier en 2019 et des crédits hypothécaires sur 20 ans à des taux exceptionnellement bas, en dessous de 1%, attention toutefois à bien lire les dessous du prêt hypothécaire et ses méthodes de calcul, la crainte que celui-ci remonte était forte. Or, en juin 2020, une fois le premier confinement passé, certaines banques ont offerts des taux fixes pour les prêts hypothécaires relativement bas, aux alentours de 1,5%.

Les outils de simulation pour mieux appréhender son emprunt

Ces chiffres ne signifient pas que les crédits sont gelés ou sont suspendus par les établissements bancaires, et le taux accordé pour les prêts immobiliers et les prêts personnels sont calculés en fonction de la Banque Centrale Européenne, la Banque National de Belgique et selon la situation de chacun et de son historique avec la banque.

Si vous voulez connaître votre capacité d’emprunt, plusieurs simulateurs sont à votre disposition sur internet, comme sur la plateforme Simulationpret.be . Vous pourrez facilement calculer votre taux d’endettement, faire votre propre comparaison de prêt personnel, ou encore estimer votre tableau d’amortissement pour votre prochain prêt hypothécaire. En parallèle de vos recherches actives, il est toutefois fortement recommandé de s’adresser à un conseiller bancaire ou un courtier au préalable.

Les établissements bancaires offrant les meilleurs taux fin 2020

Attention, emprunter de l’argent coûte de l’argent.