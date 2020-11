Dave Prowse, l’homme derrière le masque de Dark Vador, est décédé après avoir lutté contre la covid

L’acteur britannique Dave Prowse, qui a incarné le personnage de Dark Vador dans la première trilogie de la Guerre des Etoiles, est mort samedi matin à l’âge de 85 ans après avoir lutté contre la covid-19, a annoncé sa fille. « C’est horrible : à cause des restrictions sanitaires, nous n’avons même pas pu lui dire au revoir », a-t-elle déclaré dans un dernier hommage.

Alors que les hommages affluent du monde entier, la fille de Dave Prowse a révélé au Sun que l’acteur emblématique de « Star Wars » est décédé après une bataille contre le coronavirus. Il a été hospitalisé à Londres durant deux semaines.

« C’est horrible, à cause des restrictions Covid nous n’avons même pas pu le voir et lui dire au revoir », a déclaré sa fille, Rachel. « Mais quand nous sommes allés à l’hôpital pour récupérer ses affaires, les infirmières nous ont dit à quel point c’était un homme génial. »

« Il pouvait paraître un peu effrayant, mais en tant que personne, il était un homme doux, gentil et généreux », a-t-elle poursuivi. « C’était vraiment un gentil géant. Et c’était notre papa. »

Rachel a par ailleurs confirmé que son père était atteint d’Alzheimer.

Haltérophile devenu acteur, Dave Prowse avait décroché le rôle emblématique de Dark Vador grâce à sa carrure [il mesurait près deux mètres (1,98m)]. Armure noire, respiration mécanique et pouvoirs entièrement voués au mal, le personnage de Dark Vador est entré dans le panthéon des personnages maléfiques grâce à la célèbre réplique: « Je suis ton père ».

Pendant de nombreuses années, le représentant du côté obscur de la force a parcouru la planète à la rencontre des inconditionnels de la trilogie phare du début des années 80.

Depuis son décès, les hommages se multiplient. « Tellement triste d’apprendre le décès de David Prowse », écrit Mark Hamill, alias Luke Skywalker. « Il était un homme bon, et tellement que Dark Vador. Acteur, époux, père, membre de l’Ordre de l’Empire britannique, triple champion d’haltérophilie, et « l’homme du code de la Croix verte ». Il aimait ses fans autant qu’ils l’aimaient ».

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz



L’acteur Daniel Logan, qui a joué Boba Fett dans « Star Wars, Episode II: l’attaque des clones », a publié sur Twitter une photo où il apparaît en compagnie du comédien, écrivant: « Triste d’apprendre la mort d’un membre de la famille #StarWars. RIP Dave Prowse. Heureux d’avoir pu t’avoir comme ami. Repose-toi à présent et sois avec la Force! »

Sad to hear of the passing of a #StarWars family member. RIP Dave Prowse. Darth Vader wouldn’t be the same without you in the costume. We had many fun times & laughs at cons together over the years. Glad to have been able to call you a friend. Rest now and be one with the Force! pic.twitter.com/st28CQGckF

