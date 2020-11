À cause de ces extravagances, le domaine d’Ed Sheeran est plus difficile à vendre

Situé dans le comté de Suffolk en Angleterre, le domaine d’Ed Sheeran vaut cinq millions d’euros. Mais s’il devait être mis en vente, des détails extravagants pourraient dissuader certains acheteurs…

S’il venait à l’esprit d’Ed Sheeran de vendre son domaine, il se pourrait qu’il n’en retire pas le prix escompté. Au départ, il valait deux millions d’euros. Mais le chanteur a fait quelques aménagements qui lui ont coûté la somme de trois millions d’euros ! L’artiste a voulu construire un pub, une piscine et une chapelle. Il a aussi créé un gymnase, un studio d’enregistrement, une cuisine extérieure, une cabane dans les arbres et un étang !

« Des choses très spécifiques »

L’agent immobilier Paul Gibbens explique dans The Sun que toutes ces extravagances pourraient fortement diminuer le prix d’achat du domaine. “Une chapelle et un pub, par exemple, sont des choses très spécifiques que la plupart des acheteurs ne recherchent pas. Même s’ils disposent d’un budget important. Pour eux, cela peut signifier qu’ils vont devoir démolir ou rénover ces aménagements, et cela coûte de l’argent. J’estime que le dernier investissement de trois millions d’euros d’Ed a fait monter de 25% la valeur de sa propriété. Il manquera donc plus d’un million d’euros s’il veut un jour vendre son domaine sans perdre d’argent. Plus vous adaptez votre maison à vos goûts, plus vous réduisez vos chances de la revendre au prix fort.”

Un patrimoine de 67 millions €

“De plus, son domaine est très vaste. Les coûts et les efforts liés à l’entretien dissuaderont certainement les acheteurs, ce qui aura également un impact sur le prix de vente. En bref, je ne pense pas que Sheeran récupérera l’argent qu’il a investi. On espère donc qu’il ne sera jamais obligé de s’en débarrasser », ajoute l’agent immobilier.

Nul doute qu’Ed Sheeran se fiche pas mal de la valeur de son domaine. Le patrimoine immobilier du chanteur s’élève en effet à 67 millions € ! Prochain aménagement en vue : une forêt privée !