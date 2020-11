Paralysé à cause d’une morsure de cobra alors qu’il lutte pour la seconde fois contre le coronavirus

Un Anglais ayant déjà contracté le paludisme, la dengue ainsi que deux fois le coronavirus se trouve entre la vie et la mort après une morsure de cobra.

On le croirait frappé par une malédiction. Ian Jones est un Anglais travaillant en Inde pour venir en aide aux familles touchées par la pauvreté. Déjà atteint par le paludisme et la dengue par le passé, il a récemment été mordu par un cobra alors qu’il se battait pour la seconde fois contre le coronavirus. Hospitalisé dans un hôpital de la région, Ian est désormais entre la vie et la mort, souffre de paralysie, et a perdu la vue.

« Papa est un combattant », confie à la presse britannique Seb, son fils. Après avoir attrapé la dengue et le paludisme, « il a gardé sa détermination pour rester dans le pays afin de continuer son travail qui consiste à aider les personnes dans le besoin. Il n’a pas eu l’occasion de revenir à la maison à cause de la pandémie et nous comprenions son désir de rester sur place pour aider les nombreuses personnes qui comptent sur lui ».

Reste que l’état de santé de Ian est très préoccupant. « Il est stable pour le moment. Il est cependant paralysé au niveau des jambes et a perdu la vue. Nous espérons que c’est temporaire », poursuit Seb. Pour couvrir les nombreux frais médicaux qui attendent Ian et le ramener chez lui, ses proches ont récemment lancé un crowdfunding. A l’heure d’écrire ces lignes, la barre des 8.000£ (près de 9.000€) espérés avait déjà été dépassée.