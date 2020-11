Une jeune indépendante liégeoise met fin à ses jours après une faillite due au coronavirus

La situation sanitaire actuelle est très difficile pour de nombreux indépendants. Une Liégeoise de 24 ans qui avait ouvert un barber shop l’été dernier a mis fin à ces jours après avoir tout perdu.

Alysson, une Liégeoise de 24 ans, est une des victimes collatérales de l’épidémie de Covid-19. Le 3 août dernier, pleine d’espoirs, elle ouvrait un barber shop à Liège. Fin octobre, comme tous les magasins dits «non essentiels», elle a dû fermer les portes de sa boutique du fait du reconfinement.

Interviewée dans un reportage de RTL-TVi le 10 novembre dernier, elle expliquait que sa comptable lui avait conseillé d’abandonner. Elle ne voulait pourtant pas envisager cette solution. «J’ai mis tout ce que j’avais dans mon salon et je veux m’en sortir, quitte à travailler plus», affirmait-elle. Un peu plus tard, elle ajoutait dans Sud Presse faire face à de graves difficultés. «Je suis dans une situation où ma comptable me demande de fermer après trois mois d’ouverture. Je ne sais plus subvenir à mes besoins primaires donc manger, payer mes factures, me chauffer, ça devient très compliqué financièrement.» Elle ne bénéficiait pas du droit passerelle, l’aide accordée aux indépendants, car son commerce était trop récent.

Elle a mis fin à ses jours hier, lundi 16 novembre. «Aucune aide ne lui était accordée, pas même un geste. Ses charges, factures s’accumulaient. Elle ne voyait aucune échappatoire», a confié l’un de ses proches à RTL-TVi.

Besoin d’aide? Envie de parler? Appelez gratuitement la ligne du Centre de Prévention du Suicide au 0800/32 123. Quelqu’un vous écoute, 24h/24, dans l’anonymat.