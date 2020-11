Koh-Lanta: Alexandra pose avec sa fille malade

Alexandra a marqué les téléspectateurs de l’édition 2020 de Koh-Lanta. La jeune femme vient de rendre un bel hommage à ses filles sur Instagram.

Lors de la dernière saison de Koh-Lanta, Alexandra a été victime de moqueries sur son physique et sur sa voix. Mais la jeune femme ne s’est pas laissée abattre par ces critiques déplacées. Il faut dire qu’elle en a vu d’autres. Comme mère de famille, elle a dû composer avec le manque de ses deux filles pendant le tournage. Elle tient aujourd’hui à leur rendre hommage. « J’étais si loin de vous mes filles lors de ce confort à l’autre bout du monde dans une famille fidjienne, bienveillante et généreuse. Vous me manquiez tellement mais si je suis partie, c’est pour me réaliser, et surtout vous montrer qu’avec la détermination, de grands efforts et en gardant ses valeurs on peut franchir les obstacles et faire de sa vie un rêve. C’est une fierté que je partage avec vous aujourd’hui, je vous aime de tout mon cœur », écrit-elle sous une photo où elles apparaissent toutes les trois.

Parmi ses deux filles, on peut voir une petite dont un œil est bandé. La petite a déjà connu bien des épreuves. Alexandra avait expliqué à Télé-Star qu’elle avait fait face à des problèmes de vue dès sa naissance. « Elle a souffert d’un problème congénital qui a dégénéré en glaucome. On l’a hospitalisée 11 fois en deux ans. Elle a subi sept opérations. Aujourd’hui, elle va mieux, mais elle reste suivie. » Ces mois de galère ont en tout cas inspiré Alexandra. « C’est pour toi que je n’ai pas lâché mes 3 sacs à bout de bras, toi que j’ai tellement porté pendant nos moments difficiles et heureux… », écrivait-elle après l’une de ses performances saluée dans le jeu de la Une.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexandra PORNET 🏝 (@alexandra_kohlanta_officiel)

Le message a ému les abonnés d’Alexandra, ainsi que certains de ses coéquipiers, qui lui ont laissé des messages affectueux.