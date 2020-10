Alexandra de Koh-Lanta: «l’union libre, ça n’est pas du libertinage»

Alexandra est la capitaine de l’équipe jaune dans «Koh-Lanta». Son portrait la présente comme une femme en union libre. Elle recadre : union libre ne veut pas dire adepte du libertinage!

De nombreux téléspectateurs s’étaient interrogés sur la déclaration d’Alexandra lors de sa présentation dans la nouvelle saison de Koh-Lanta. Elle y avait affirmé vivre en «union libre» avec son compagnon. Elle vient d’apporter des précisions sur ce terme.

«Certains se demandent pourquoi je suis en ‘union libre’. C’est juste parce que je ne suis ni mariée ni pacsée. J’attends toujours la demande en mariage. Ce n’est pas pour autant que je suis polygame ou libertine », souligne-t-elle dans Voici. Elle est en couple avec un homme prénommé Hugo, avec qui elle a eu deux enfants. Elle explique également que la famille fait face aux problèmes de santé d’une de ses filles, même si la situation s’améliore. «Elle a eu beaucoup de problèmes de vue dès sa naissance. On l’a hospitalisée onze fois en deux ans. Aujourd’hui, elle va mieux, mais elle reste suivie», avait-elle expliqué à Télé Star.

Cette mise au point intervient après une première réponse à des critiques qui l’avaient agacée. Des internautes avaient estimé qu’elle n’était pas aussi jolie à la télé que sur les photos postées sur son compte Instagram. «À toi qui t’es moqué de ma voix, de mon physique, de mon état et encore de ma voix, je n’ai qu’une chose à dire : heureusement que je n’ai pas participé à The Voice ou Miss France. J’ai le droit d’être ‘belle’ sur Instagram et ‘moche’ sur Koh-Lanta ou inversement… Ne me sous-estime pas parce que je n’ai pas les tablettes du sportif de haut niveau : moi le chocolat je le mange. L’habitude d’être jugée au quotidien a décuplé ma niac et je l’exprime aujourd’hui à travers l’aventure», avait-elle lancé.