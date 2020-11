Melania Trump lâche progressivement Donald Trump

Publiquement, Melania Trump soutient toujours son époux. En privé, c’est une autre affaire: elle lui aurait conseillé de reconnaitre sa défaite.

Donald Trump n’a toujours pas reconnu sa défaire face à Joe Biden lors du scrutin du 3 novembre. Le président toujours en fonction dénonce des «fraudes», même si celles-ci ne sont confirmées par aucun média ou autorité. Donald Trump peut toutefois encore compter sur son équipe de campagne, qui relaye ses accusations.

Sur Twitter, Melania Trump a, une nouvelle fois, soutenu son époux, appelant à «compter tous les votes légaux». «Le peuple américain mérite des élections équitables. Chaque vote légal – pas illégal – doit être compté. Nous devons protéger notre démocratie en toute transparence», écrit-elle.

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020