Les propos complotistes hallucinants de Kim Glow

Kim Glow, l’ancienne starlette de l’émission de téléréalité les Marseillais, fait de nouveau parler d’elle. Dans des propos pour le moins surprenants, elle déconseille le vaccin contre la Covid-19.

Les conspirationnistes s’en donnent à cœur joie depuis le début de l’épidémie de Covid-19. La star de téléréalité Kim Glow vient de les rejoindre. Dans une story Instagram, elle a tenu des propos qui ont surpris certains de ses fans . D’après elle, l’épidémie de coronavirus qui secoue la planète ne serait qu’un « prétexte pour contrôler les populations ». « Il est en train de se passer quelque chose de très grave… Je suis choquée. En fait, ça se passe sous nos yeux et on n’a rien vu arriver. Les articles sont retirés dès que la vérité veut éclater. Je vous jure que c’est vrai, renseignez-vous, on aura plus de liberté, on va tous être pucés. Mais pas une puce de chien ou chat qu’on peut retirer… Non, non. Des nanoparticules, ce sera. On ne pourra pas les retirer », affirme-t-elle.

Entre deux placements de produits, la candidate de télé-réalité Sophie Laune alias Kim Glow, adepte des théories du complot, explique à ses 1 mo d’abonnés sur Instagram, que le vaccin du Covid-19 contiendrait des nanos particules qui permettraient de nous pucer, via la 5G. pic.twitter.com/PZpsqSca5h — Lysiane (@Lysianelrb) November 11, 2020

Et elle ne s’arrête pas là. « La liberté de chacun, de chaque être humain, ca ne sera qu’un lointain souvenir. Ils vont contrôler tout, notre argent, ce qu’on dépense, notre façon de faire nos déplacements… Tout. Ce n’est pas de la fabulation, c’est réel. Renseignez-vous! Ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins. Vu que c’est des nanoparticules, c’est miniature, infiniment infiniment petit, le plus petit de ce que vous pouvez imaginer dans votre corps. Ça va marcher avec la 5G. » Ces propos font écho à des discours qui font un lien entre vaccination et 5G, deux technologies qui n’ont pourtant rien en commun, ne serait-ce que par leur domaine d’application.

Vives réactions sur Twitter

Ses propos ont amusé, surpris, ou agacé. Sur Twitter, elle a reçu nombre de moqueries.

Kim Glow, le dit elle-même "la connerie est un gros fond de commerce". Donc quand elle parle de puce 5G, de vaccin… Vous savez quoi en penser : elle buzz, elle fait des vues, elle se fait du fric et elle vous prend pour des cons à croire ses énormités.https://t.co/vPkwOudx15 — Wlad Tepes (@wladtepes) November 12, 2020

Purée, les gens qui sont d'accord avec Kim Glow là sur le complot Covid-19 + vaccin 5G, ils sont conscients que cette même meuf fait la promotion pour une plante qui fait pousser les seins ? 🤔 pic.twitter.com/NSNyMd47yg — 🌿Galliane 🌷 (@Galliane) November 12, 2020

D’autres internautes, moins moqueurs, s’inquiètent tout de même de l’impact que peut avoir ce genre de déclarations venant de la part d’une influenceuse.