Cinq séries à revoir pour vous redonner le sourire pendant le reconfinement

On dit souvent que le rire est le meilleur des remèdes. Entre le reconfinement et le retour du froid, ces cinq séries s’avèreront bien utiles pour ne pas déprimer dans son canapé. Alors prenez votre pop-corn sucré ou salé et votre plaid pour déguster ces comédies qui réchauffent les cœurs. Des séries à voir entre amis ou en famille, selon vos compagnons de reconfinement.

Community, la série pour les étudiants

Véritable référence dans la pop culture, la série créée par Dan Harmon pour NBC en 2009 a débarqué sur Netflix pour le plus grand bonheur des abonnés le 1er avril 2020. Loin d’être un poisson d’avril, le retour de la série en plein confinement a été une planche de salut pour bons nombres de sérievores. Légère, mais mordante, cette comédie nous plonge dans une université publique au sein d’un groupe d’étudiants plus excentriques les uns que les autres. A sa tête, Jeff Winger (Joel McHale), un avocat sans diplôme cherchant juste à séduire la jeune Britta (Gillian Jacobs), une féministe engagée et foncièrement déjantée. A leurs côtés, Annie, l’étudiante modèle anciennement accro aux anxiolytiques, Abed, un étudiant d’origine palestinienne biberonné aux séries et films cultes ou encore Troy, un ancien quarterback et véritable geek, joué par Donald Glover alias Childish Gambino. Shirley, une mère célibataire au tempérament bien trempé et profondément chrétienne et Pierce, un millionnaire âgé au comportement toujours inapproprié. Durant six saisons, la série n’hésite pas à rendre hommage à plusieurs films ou séries culte comme « Star Wars » ou encore « Doctor Who ».

Malcolm, la série familiale

Un père totalement irresponsable, une mère qui ne laisse rien passer, et des frères aussi immatures les uns que les autres. Bienvenue dans la famille de Malcolm ou le stéréotype de la famille moyenne américaine par excellence. S’il détient un quotient intellectuel de 165, le garçon de 11 ans n’hésite pas à utiliser son génie pour élaborer des bêtises et fait tout pour éviter d’être traité différemment. Créée en 2000 par Linwood Boomer, la série a accompagné toute une génération durant sept saisons. On suit le quotidien de cette famille complètement barrée qui multiplie des situations hallucinantes et franchement comiques. On rit et on se détend en regardant cette famille pas comme les autres. Une bonne manière de relativiser pour ceux qui sont confinés en famille.

New Girl, la série à regarder entre amis

Si vous êtes en colocation, cette série est faite pour vous. Jessica Day, une institutrice loufoque débarque dans un loft de trois garçons après une rupture amoureuse. La série comique créée par Elizabeth Meriwether en 2011 n’a pas eu un grand succès en France, mais avec le reconfinement, cette sitcom de sept saisons est plus qu’adaptée pour retrouver sa bonne humeur. On aime le côté ultra positif de Jess, toujours prête à trouver des solutions et voir le verre à moitié plein, mais aussi les personnages de Schmidt toujours en train de déraper ou encore Nick, un barman ayant une vie totalement décalée ou encore Winston qui adore un peu trop son chat. On n’oublie pas Cece, mannequin et meilleure amie de Jess, qui a elle aussi un côté farfelu, et Ernie dit Coach, qui comme son surnom l’indique est coach sportif avec une immense difficulté à exprimer ses sentiments. Une joyeuse bande complètement cinglée qui vous fera rire à gorge déployée.

Seinfeld, la série culte

Les premières notes du générique sont reconnaissables entre mille. « Seinfeld » c’est LA sitcom iconique des années 90 aux Etats-Unis, créée par Larry David et Jerry Seinfeld. Un humour new-yorkais subtil et pertinent porté par des acteurs devenus de véritables stars telles que Julia Louis-Dreyfus (« Veep ») ou encore Jason Alexander, sans oublier bien évidemment de Jerry Seinfeld, un comique de stand-up vivant à New York accompagné par ses trois amis, George, Elaine et Kramer. « Seinfeld » a bousculé les codes de l’époque et a ouvert la voie à d’autres séries devenues à leur tour culte telles que « Friends » et « The Office ».

La Flamme, la série pour les fans de télé-réalité

Après « Dix pour cent » ou encore « Plan Coeur », « La Flamme » est en passe de devenir la nouvelle série française à succès. Jonathan Cohen tient le premier rôle de cette parodie des émissions de rencontre (adaptée du format américain « Burning Love », produit par Ben Stiller). Avec des prétendantes au caractère très particulier, Marc, un pilote de ligne plus que superficiel, devra choisir l’élue de son coeur. Avec un casting cinq étoiles, la série « La Flamme » promet neuf épisodes désopilants, menés par in casting cinq étoiles (Leïla Bekhti, Florence Foresti, Géraldine Nakache, Vincent Dedienne, Pierre Niney, pour ne citer qu’eux). Un vrai feuilleton à suivre comme une véritable émission de télé-réalité. Petit bonus : le premier épisode de la série est disponible gratuitement sur YouTube.