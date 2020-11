Shannen Doherty sur son cancer: « Je me sens vraiment en forme »

Connue pour médiatiser son combat contre le cancer pour « décomplexer les autres malades », Shannen Doherty a confié il y a peu qu’elle se sentait en bonne santé.

En février dernier, Shannen Doherty annonçait que son cancer du sein était revenu. Un cancer qui avait été diagnostiqué en 2015 et contre lequel l’actrice avait dû se battre pendant deux ans avant d’annoncer être en rémission. Il y a quelques jours, l’actrice a accepté de donner de ses nouvelles en répondant aux questions de son amie Sarah Michelle Gellar pour Entertainment Tonight.

Dans cet entretien, on apprend que Shannen Doherty « se porte bien ». « Je vais bien. J’aime quand les gens me disent : ‘Je prie pour vous’ Mais à un certain moment, vous devez dire : ‘C’est bon, tout va bien.’ Je me sens bien, je vais bien. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui auraient besoin de vos prières. Moi, je me sens vraiment en forme. J’ai une équipe médicale formidable qui me soigne… », témoigne-t-elle.

Et si la star de « Beverly Hills » continue de parler de son cancer sans tabou, c’est pour une raison simple. « Si je continue à parler de mon histoire, c’est parce que je veux vraiment contribuer à l’éducation et la sensibilisation sur le cancer, tout en aidant à récolter plus d’argent. Et puis j’aimerais vraiment que les gens arrêtent de penser, quand ils entendent cancer de stade IV, que la personne est très malade, ne tient plus debout », détaille-t-elle.