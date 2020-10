Quel film d’horreur regarder pour Halloween ? Voici les conseils de grands réalisateurs

Vous cherchez un film effrayant pour fêter Halloween au sein de votre bulle à la maison cette année ? Le site américain IndieWire vient à votre rescousse. Le site a compilé 40 suggestions de 40 grands réalisateurs, dont de grands noms comme Quentin Tarantino, Guillermo del Toro, Martin Scorsese et Bong Joon Ho.

Guillermo del Toro a choisi « Les yeux sans visage », un film d’horreur poétique de Georges Franju de 1960. Scorsese sélectionne également un film en noir et blanc de cette période : « The Innocents » (1961) du Britannique Jack Clayton.

Misery, indémodable

Jordan Peele, le réalisateur américain qui, dans des films récents de frissons tels que « Get Out » et « Us », a une nouvelle fois mis la question raciale au premier plan, son choix s’arrête à « Misery » (1991). Il s’agit de l’adaptation cinématographique du roman de Stephen King. Cette version, acclamée par tous, a été réalisé par Rob Reiner.

Le favori de Tarantino est « Audition », un film choc exubérant du Japonais Takashi Miiki de 1999. Dandy Wes Anderson opte pour « Rosemary’s Baby » de Polanski (1968). Et le réalisateur de « Parasite », Bong Joon Ho, penche pour « Midsommer ».

La liste complète peut être consultée sur indiewire.com.