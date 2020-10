Record d’embouteillages à Paris avant le second confinement

De nombreux Français ont quitté la capitale française ce jeudi, juste avant le couvre-feu et le début du confinement.

Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi un nouveau confinement national en France, et ce pour une durée de cinq semaines, de nombreux Parisiens ont semble-t-il décidé de quitter la capitale française pour se rendre dans leur seconde résidence. Vers 18h30, l’Île de France a en effet connu un record d’embouteillages avec 733 kilomètres de bouchons à 18h30. « Un record toutes catégories », affirme France Bleu.

D’après BFM TV, le record d’embouteillages en Île de France n’a cependant pas été battu. Il date de février 2018 lorsque 739 kilomètres de bouchons avaient été enregistrés à cause de la neige. Auparavant, 707 kilomètres d’embouteillages avaient été atteints en février 2016 pour les mêmes raisons, et 631 kilomètres en décembre 2019 à cause des grèves qui touchaient le pays.

À 21h, heure du début couvre-feu, l’Île de France comptait toujours environ 260 kilomètres de bouchons.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl

— Michael E. Webber (@MichaelEWebber) October 29, 2020