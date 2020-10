France : Emmanuel Macron annonce un reconfinement

Le président Emmanuel Macron a annoncé le reconfinement de l’entièreté de la France. Les écoles resteront toutefois ouverte et le travail pourra continuer.

Notre premier objectif est de protéger les plus âgés et les plus fragiles. Le second est de protéger les plus jeunes. Le dernier étant de protéger nos soignants », a-t-il déclaré.

Le président français a annoncé ce reconfinement en France à partir de vendredi et au moins jusqu’au 1er décembre sur l’ensemble du territoire national.

Pour sortir de son domicile, il faudra de nouveau fournir une attestation, a prévenu Emmnauel Macron lors d’une allocution télévisée. Les seules sorties autorisées seront pour « se rendre au travail, à un rendez-vous médical, porter assistance, faire ses courses ou prendre l’air ». « Les réunions privées sont exclues », tout comme les rassemblements publics qui sont « interdits ».

« J’ai décidé qu’il fallait retrouver à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné », a précisé le chef de l’Etat, qui a également ajouté qu’il durerait a minima jusqu’au 1er décembre.

« Ce confinement sera adapté sur trois points principaux : les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer et les Epahd et les maisons de retraite pourront être visités », a-t-il complété.

Le télétravail sera à nouveau généralisé, « partout où c’est possible ». « Les bars et les restaurants seront fermés » en France pour lutter contre la propagation du Covid-19, a encore déclaré Emmanuel Macron.

« Les commerces qui ont été définis au printemps comme non-essentiels, notamment les bars et restaurants, seront fermés », a indiqué le chef de l’Etat.

Des « tests rapides obligatoires » du Covid-19 seront déployés « pour toutes les arrivées » dans « les ports, les aéroports », et « pour les déplacements internationaux », selon Emmanuel Macron. « Aucun voyageur ne doit pouvoir entrer sur le territoire européen sans qu’on soit certain qu’il n’est pas porteur du virus », a-t-il ajouté lors de cette allocution télévisée, en précisant que les frontières intérieures à l’Europe « demeureront ouvertes » et « sauf exception, les frontières extérieures resteront fermées ».