Cet astéroïde pourrait rendre chaque habitant de la Terre milliardaire

Une nouvelle mission du télescope Hubble a permis à la Nasa d’avoir une image plus nette de l’astéroïde 16 Psyché, situé à 370 millions de kilomètres de la Terre.

Avez-vous déjà entendu parler de l’astéroïde Psyché ? Cet objet spatial, qui se trouve dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, vaudrait pas moins de 10.000 quadrillions $ (10.000.000.000.000.000.000 $). Et pour cause, 16 Psyché, qui est un des objets les plus massifs du système solaire, est majoritairement constitué de métal. Il s’agit probablement du noyau résiduel d’une planète qui ne s’est jamais formée.

D’après les nouvelles données recueillies par le télescope Hubble, l’astéroïde serait entièrement composé de nickel et de fer. « Nous avons déjà vu des météorites qui sont majoritairement composées de métal, mais Psyché pourrait être unique en son genre », explique l’autrice principale de l’étude Tracy Becker. Avant de poursuivre: « La Terre a un noyau métallique, un manteau et une croûte. Il est possible que, pendant que Psyché se formait, il ait été frappé par un autre objet de notre système solaire et ait perdu son manteau et sa croûte ».

Pour mieux comprendre l’histoire de l’astéroïde, la Nasa compte lancer un robot sur Psyché en 2022. Il devrait atterrir sur l’astéroïde en janvier 2026 et l’étudier pendant environ deux ans.