Cette agricultrice perd 30 kilos pour nourrir sa famille

Sur Instagram, une agricultrice a expliqué son impressionnante perte de poids, que ses abonnés avaient remarqué dernièrement. Derrière ses 30 kilos en moins, se cache en fait des raisons financières, puisqu’Aude a décidé de se priver afin de nourrir ses enfants comme il se doit.

Vous l’aviez peut-être aperçue dans « L’amour est dans le pré » version française, en 2018. Depuis, Aude s’est construite une petite communauté sur Instagram, puisqu’elle totalise près de 24.000 abonnés. Dans une publication, partagée le 22 octobre, la jeune femme a expliqué son impressionnante perte de poids, que les internautes avaient remarquée.

Elle raconte donc qu’elle n’a pas perdu de poids volontairement, mais qu’elle avait décidé de diminuer la quantité de nourriture qu’elle mangeait afin que ses deux enfants ne manquent de rien. Son fils Raphaël est né en 2019 et elle s’est donc retrouvée avec une bouche en plus à nourrir, mais pas plus de revenus.

Economiser quelque part

« Il a donc fallu que je réfléchisse à économiser quelque part. Mon objectif initial était donc d’économiser sans impacter la vie de mes enfants qui sont et resteront à jamais ma priorité », explique Aude. Cette agricultrice s’est séparée du papa de son petit garçon quelques mois après l’accouchement, et s’est occupée seule de son enfant.

Mais la courageuse maman, qui ne perd pas son humour, explique ne pas avoir de regrets, même si la situation n’était pas tous les jours facile: « Il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Gérer ma vie d’agricultrice et de maman n’est pas simple et est dorénavant plus compliqué. Certains ont dit que je m’étais mise au sport, j’y compte bien mais quand j’aurais trouvé qqn pour garder mes enfants quand je vais en faire. »