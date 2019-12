Agriculteurs et agricultrices se mettent à nu pour un calendrier

Dans un peu plus de deux semaines, il sera venu le temps de changer de calendrier. Cette année encore, les calendriers dénudés ont la cote, souvent pour la bonne cause. Cette fois, ce sont des agricultrices et agriculteurs français qui s’y collent.

En France, les Jeunes Agriculteurs de l’Eure ont délaissé leurs bêtes et leurs tracteurs pendant quelques heures, le temps d’un shooting photo où ils ont posé dans le plus simple appareil. Une façon pour eux de sensibiliser la population à leur cause. « On a un message. C’est qu’on se met à nu aussi dans nos activités », a expliqué Bastien Hennequez, jeune agriculteur de 33 ans, au journal Le Parisien.

« Une façon de se montrer, sans rien cacher »

Pour ce cultivateur de lin, de colza et de blé, ce calendrier est une façon de communiquer sur son travail. « Ce calendrier, c’est une façon de se montrer, sans rien cacher. Dans notre département, le prix des terres est notre plus gros souci, surtout quand on est jeune et qu’on n’a pas de parents agriculteurs », a raconté Marion Dachy, à l’origine de ce projet. Le calendrier est vendu au prix de 5 € et l’argent récolté sera versé à l’association Altex, qui accompagne les agriculteurs en difficulté.

Plus qu' une semaine pour commander votre calendrier tic tac le père noël va bientôt passer😉 Posted by Jeunes Agriculteurs de l'Eure on Wednesday, December 11, 2019

Entre soutien et moqueries

Sur la page Facebook des Jeunes Agriculteurs de l’Eure, l’initiative a obtenu de nombreux encouragements et soutiens. Sur Twitter, beaucoup d’utilisateurs se montrent plus dubitatifs. « La cause est noble mais le calendrier ne fait pas rêver. On est loin du Pirelli », indique un utilisateur. « C’est quoi cette manie de nos jours de se mettre à poil en toutes circonstances ? », souligne un autre.

Le calendrier 2020 des Jeunes Agricultures de l'Eure est sorti vous pouvez l'obtenir auprès de vos cantons, lors des soirées, à la Saint Nicolas où en me contactant au 06.51.30.02.92 où contact@ja27.fr. Posted by Jeunes Agriculteurs de l'Eure on Thursday, November 28, 2019

Dans un même contexte mais dans un tout autre style, en 2014, le calendrier « chaud patate » des agriculteurs bavarois mettant en scène des jeunes femmes ayant un rapport avec l’industrie de la pomme de terre avait rencontré un vif succès.