Jennifer Aniston s’en prend à Kanye West et à ceux qui votent pour lui

Dans un message publié sur Instagram, Jennifer Aniston a invité les Américains à voter, mais pas pour Kanye West.

Cela a été une des sagas de cette campagne électorale. Début juillet, Kanye West créait la surprise en se portant candidat pour les élections américaines. Une candidature très vite abandonnée après un premier meeting catastrophique et de nombreux retards au niveau des échéances électorales. Malgré cela, il semble que plusieurs petits malins continuent à voter pour le compagnon de Kim Kardashian. Un comportement qui énerve Jennifer Aniston, qui a appelé ses abonnés Instagram à voter de manière responsable.

« J’ai voté pour Joe Biden et Kamala Harris car actuellement, ce pays est plus divisé que jamais. Pour l’instant, seulement quelques hommes sont au pouvoir et les femmes ne peuvent pas faire ce qu’elles veulent de leur corps. Notre président actuel a décidé que le racisme n’était pas un problème. Il a ignoré publiquement et à répétition la science… Trop de gens sont morts », a-t-elle écrit sur Instagram.

Pour l’actrice, « il ne s’agit pas de choisir un candidat ou une problématique, c’est le futur de notre pays et du monde qui est en jeu. Votez pour l’égalité des droits de l’homme, pour l’amour et pour la décence ». Elle conclura son message en adressant un message personnel à Kanye West et à ses supporters. « Ce n’est pas marrant de voter Kanye. Je ne sais pas comment le dire autrement. Soyez responsables ».