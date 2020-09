Jennifer Aniston a envisagé de mettre un terme à sa carrière d’actrice

Certains projets peuvent vous détourner de votre vocation. Jennifer Aniston ne fait pas exception et, malgré sa carrière brillante d’actrice, il est arrivé à l’ex de Brad Pitt de penser à tout plaquer pour se consacrer à d’autres challenges. « Je dois dire que ces deux dernières années, quitter l’industrie du cinéma m’a traversé l’esprit, ce qui n’était jamais arrivé auparavant », a-t-elle confié dans le podcast « Smartless ».

A l’origine, un projet sur lequel elle a travaillé qui ne lui a vraiment pas plu: « Je venais de terminer un tournage, et je me suis dit: ‘Waouh, ça m’a épuisée.’ Ce n’était pas le projet le plus passionnant de ma carrière, et il avait été mal préparé. » Les fans se demandent naturellement de quel rôle il s’agit, mais l’interprète de Rachel Green n’a naturellement pas précisé quel était le projet en question.

Un nouveau départ

Au final, Jennifer Aniston a rebondi grâce à son rôle dans la série « The Morning Show », où elle incarne la présentatrice d’une matinale aux Etats-Unis. Son interprétation lui a d’ailleurs val un Sag Award, qui récompense les meilleures séries de l’année écoulée.

L’actrice a également révélé, lors de cette interview, les tournages qu’elle avait préférés au cours de sa carrière. C’est tout naturellement qu’elle a cité la série « Friends », mais aussi le film « Le Mytho », avec Adam Sandler et « Cake », où elle interprète le rôle dramatique d’une femme esseulée qui souffre physiquement et émotionnellement.