Elle décède d’un arrêt cardiaque dû à l’alcool dans les bras de son copain

Une infirmière de 27 ans est décédée alors qu’elle se rendait à une garden-party qui se déroulait après le confinement. Luci Young a été victime d’un infarctus foudroyant qui était lié à sa consommation d’alcool. Elle est morte dans les bras de son compagnon, Tade Akinbiyi.

Lors d’une garden-party organisée il y a quelques semaines, dans un contexte de déconfinement, une jeune femme est tragiquement décédée. Luci Young, une jeune infirmière de 27 ans, s’y trouvait avec son petit ami Tade Akinbiyi, quand elle a été victime d’un arrêt cardiaque foudroyant.

Luci avait bu de l’alcool et, lorsqu’elle s’est assise, essoufflée, ses amis ont mis ça sur le compte de son état d’ivresse, mais ce n’était pas le cas. La jeune femme a perdu connaissance après avoir été victime d’un arrête cardiaque. Son compagnon avait remarqué l’état particulier de Luci, mais n’a pas soupçonné un problème cardiaque.

Ses proches dévastés

Les secours sont arrivés 13 minutes plus tard, tandis que le petit groupe tentait de réanimer l’infirmière. Elle a été déclarée morte sur place, devant son petit-ami, ses amis et sa famille. « Luci était née prématurément mais n’avait jamais eu de souci de santé dans la vie. Elle était très douée pour les études. J’étais très fière d’elle et elle me manquera beaucoup », a expliqué sa maman aux journaux locaux.

L’autopsie a révélé que Lucy était effectivement en état d’ébriété au moment des faits. Le Dr Karen Henderson, coroner adjoint du Surrey, a confirmé que sa mort était due à une arythmie cardiaque et qu’elle était liée à l’alcool.

Son petit-ami lui a rendu hommage: Luci était vraiment une personne spéciale et la plus belle des âmes. L’amour de Luci s’est répandu au loin et c’était évident ce jour-là. Je t’aimerai toujours, poupée, et tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur. Tu me manques tellement que c’est incroyable, la route sera difficile mais je sais qu’un jour je te reverrai. Mais d’ici là, je mènerai ma vie comme tu l’aurais voulu avec les leçons que tu m’as apprises. Je te dois tout, ma chérie, tu m’as façonné en l’homme que je suis devenu. Je t’aime pour toujours et à jamais. »