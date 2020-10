Le « check », salutation de l’avenir contre les virus

La poignée de main, c’est fini. La bise? On parie qu’il y bien longtemps que vous n’avez plus fait la bise à un collègue ou un ami. L’accolade? N’en parlons pas! La recherche d’une nouvelle manière de se saluer sans se transmettre de virus pourrait rendre ses lettres de noblesse au check.

Depuis mars dernier, les habitués de la bise ou de la poignée de main ont dû réapprendre à dire bonjour. Plus question de toucher son interlocuteur en ces temps de Covid-19 ! Ces pratiques sont désormais restreintes au cercle le plus proche, c’est-à-dire la famille, et éventuellement le +1 permis par la bulle sociale.

L’Organisation mondiale de la santé s’est penchée sur cette question pas si anecdotique des salutations. « Le moyen le plus sûr de se saluer pour prévenir la COVID-19 est d’éviter les contacts physiques. On peut saluer d’un signe de la main ou de la tête, ou encore en s’inclinant », explique-t-elle.

Des alternatives peu crédibles

Beaucoup se sont alors demandé comment mettre cela en pratique. Des fans de la série Star Trek ont plaidé pour l’adoption du « Salut Vulcain ». Sans grand succès.



D’autres, plus avides de nouveautés, ont proposé le « foot shake ». Sympa, mais pas hyper pratique.



On a aussi vu débarqué le « Hip Bump ». Pas beaucoup plus pratique, et on ne se voit pas forcément saluer son manager de la sorte.



On peut aussi mentionner le Wai Thai, prisé en Asie. Il consiste à simplement joindre les mains devant sa poitrine face à son interlocuteur. Cette option est parfaite d’un point de vue sanitaire, mais peine à se généraliser chez les Européens.



Le check pour tous

Le check pourrait dès lors être un bon compromis. Il est déjà presque la norme chez les plus jeunes, et rappelle, instinctivement, la poignée de main. La solution n’est pas parfaite, dans la mesure où le contact entre les mains peut toujours transmettre des bactéries. L’échange sera toutefois bien moins prononcé qu’avec un serrage de main ou un high-five. Le premier check avec votre grand-mère ne sera peut-être pas des plus naturels, mais vous devriez finir par vous y faire.