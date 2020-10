La Nasa et Nokia vont installer la 4G sur la Lune

Allô la Lune? Le groupe finlandais Nokia va fabriquer pour la Nasa ce qui sera le premier réseau de téléphonie mobile opérationnel sur la Lune, dans le cadre du projet de base humaine permanente de l’agence spatiale américaine.

Le réseau 4G «ultra-compact, économe en énergie et résistant aux conditions spatiales», qui sera «le tout premier réseau cellulaire sur la Lune», doit être déployé à la surface de la Lune dès la fin 2022, via l’alunisseur sur lequel travaille la société américaine Intuitive Machines, précise Nokia dans un communiqué. La Nasa a confirmé que ce serait le premier réseau cellulaire sur la Lune, où le dernier pas de l’Homme remonte à 1972.

We’re over the moon to announce further details after being named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the Moon.

The pioneering innovations from @BellLabs will deploy the first LTE/4G communications system in space. https://t.co/Y6SmsPzJcQ pic.twitter.com/kJVQURXLMu

