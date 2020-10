À 3 et 9 ans, les enfants de Pink apprennent à tirer avec des armes à feu

C’est une sortie familiale peu commune de notre côté de l’Atlantique. Ce week-end, Carey Hart, le mari de Pink et papa de ses deux enfants, les a emmenés pour une séance de tir au milieu des champs.

« Séance de tirs matinale et amusante avec mes enfants », écrit le mari de Pink, Carey Hart, en dévoilant quelques clichés de ses enfants en pleine leçon.

Willow (9 ans) et son petit frère Jameson (3 ans) ont donc appris à manier fusil et revolver au grand bonheur de leur père. « Il n’y a rien de tel que d’entendre la balle du pistolet de ton enfant frapper une cible de métal à 30 mètres », s’enthousiasme-t-il dans un message qui choquerait plus d’un parent de notre côté de l’Atlantique.

Et Carey Hart est particulièrement fier des progrès de ses enfants : « Willz [sa fille] devient vraiment douée avec le fusil et le maniement d’une arme de poing. Et Jamo [son fils] adore tirer ! Et la vitesse à laquelle il apprend à les manier… Il me rend fier ! »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carey Hart (@hartluck) le 10 Oct. 2020 à 3 :25 PDT

Félicité par les internautes

« Je crois fermement qu’il faut apprendre à mes enfants à tirer, mais plus important encore, à manipuler une arme à feu », conclut-il.

Si quelques internautes se sont étonnés de voir de si jeunes enfants manipuler des armes à feu, beaucoup ont salué l’initiative de Carey Hart. « Apprendre à ses enfants à manier les armes est la chose la plus responsable qu’un parent puisse faire », écrit par exemple l’un d’entre eux.

La question des armes à feu est revenue au cœur des débats aux États-Unis alors que le climat politique est particulièrement tendu. S’il est élu au mois de novembre, le démocrate Joe Biden a promis d’interdire les fusils d’assaut. Ce que les internautes n’ont pas manqué de rappeler au mari de Pink qui, détestant Donald Trump, avait annoncé qu’il voterait pour son adversaire démocrate.