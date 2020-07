Un Américain braque son arme sur un client qui lui demandait de mettre son masque

En Floride, un Américain a été arrêté par la police locale pour une agression aggravée. Celui-ci se serait énervé contre un homme lui demandant de mettre un masque à l’intérieur du magasin dans lequel ils se trouvaient. Il a sorti son arme et l’a braquée sur son interlocuteur.

V. S., un homme de 28 ans est derrière les barreaux suite à une altercation dans un supermarché de Palm Beach. Un client du Walmart, plus grande chaîne de distribution américaine, dans lequel il se trouvait l’a interpellé pour lui demander de mettre un masque à l’intérieur du magasin.

L’Américain n’a pas apprécié la remarque de son interlocuteur et une altercation verbale a débuté entre les deux clients. V. S. a alors sorti son arme, avant de la braquer sur celui avec qui il se crêpait le chignon.

The man who pulled a gun during a verbal altercation in @Walmart Royal Palm Beach has been arrested for Aggravated Assault with a Deadly Weapon and Improper Exhibition of a Firearm.

Welcome to PBC Jail, son. Let this be a lesson. It could have ended badly. pic.twitter.com/Sx13OZ9i4j

— PBSO (@PBCountySheriff) July 23, 2020