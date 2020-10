Une Australienne souffrant de migraines découvre des larves dans son cerveau

Une jeune Australienne qui souffrait de violentes migraines a dû se faire opérer après avoir découvert une grosseur au cerveau. Le kyste était en réalité un amas de larves de ténia…

C’est une histoire digne d’un scénario de Dr. House ! Rachel Palma, une Australienne 25 ans, souffrait de violents maux de tête à répétition ainsi que d’une baisse de la vue depuis ses 18 ans. Les médecins ont découvert qu’elle avait un kyste au cerveau et ont programmé une opération, rapporte le journal britannique The Independent.

L’IRM réalisée avant l’opération a révélé que la grosseur était en réalité un amas de larves de ténia, situé dans le lobe occipital. Ce « tas » de larves mesurait huit millimètres, indique une étude décrivant ce cas, publiée dans la revue American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Bad morning when you have an odd headache and it turns out to be a tapeworm larvae in your brain. First autochthonous case in Australia. Not sure how she got infected. Typical board question – single ring enhancing lesion.https://t.co/k0CpKhwqN7 pic.twitter.com/lJ6c9CTAZz

— Dr. Ali Khan (@UNMC_DrKhan) October 4, 2020